Der e:Ny1 beginnt unter 50.000 Euro

Bereits im August soll es zu den ersten Auslieferungen des brandneuen Modells kommen. Einen ersten Eindruck des neuen Honda haben wir euch schon im Mai geboten, siehe Honda präsentiert den neuen e:Ny1.



Beim österreichischen Importeur ist man guter Dinge, was die Erweiterung anbelangt: „Der brandneue e:Ny1 bietet die Leistung, den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit, die Honda Kunden erwarten, kombiniert mit unserem einzigartigen EV-Antrieb“, so Roman Cahak, Head of Sales Automobile Honda Austria. „Als Hondas zweites vollelektrisches Fahrzeug, spielt es eine weitere wichtige Rolle auf unserem Weg zur Elektrifizierung. Mit einer überzeugenden Mischung aus attraktivem Innen- und Außendesign, einem erstklassigen Ausstattungsniveau und einer starken und ansprechenden Fahrdynamik, setzt der e:Ny1 eine hohe Messlatte für künftige Honda Modelle.“



Ausstattung und Preise des Honda e:Ny1



Stolz ist man auf die umfangreiche Sicherheitsausrüstung, die unter Honda Sensing zusammengefasst wird: Kollisionswarnsystem (Collision Mitigation Braking System), Toter-Winkel-Assistent (Blind Spot Information), Spurhaltewarner (Road Departure Mitigation) und der aktive Spurhalteassistent mit Lenkunterstützung (Lane Keep Assist) und die Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition System) sind bei allen Modellvarianten des 4,34 Meter langen E-SUVs serienmäßig. Parksensoren vorne und hinten sowie eine Rückfahrkamera kommen ergänzend hinzu.



Rechnet man in die Preise bereits den E-Mobilitätsbonus des Importeurs selbst hinein (nur für Privatpersonen), kommt man auf 46.590 Euro für den Elegance und 49.450 Euro für den Advance. Wer zum besseren Vergleich mit den regulären Preisen rechnet: 48.990 Euro bzw. 51.990 Euro.



Mit dabei sind bei Elegance etwa achtfach elektrisch einstellbarer Fahrersitz aus synthetischem Leder, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, ein automatisch abblendender Innenspiegel, Zweizonen-Klimaanlage, induktives Ladepad, mehrere USB-Anschlüsse, Smart Entry & Start (schlüsselloses Zugangssystem) sowie elektrisch beheizbare Außenspiegel, sequenzielle Blinker und Privacy Glass.



Bei Advance wird das um ein Panorama-Glasdach, ein beheizbares Lederlenkrad und ein Premium-Audiosystem sowie um die elektrische Heckklappe mit berührungsloser Öffnungs- und Schießfunktion erweitert.