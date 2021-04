Der größte ID aller Zeiten

Nur für China

Auf der Auto Shanghai zeigt Volkswagen den ID.6 – speziell konzipiert für den hiesigen Markt. Mit sieben Sitzen und 4,88 Metern Länge.

Zugegeben, eine Meldung, die für uns nur am Rande interessant ist – aber zeigt, wie sehr die Hersteller derzeit allerorts auf die Elektromobilität setzen. Der ID.6 Crozz ist VWs größtes E-Mobil, das im Rahmen der sogenannten Regionalisierungsstrategie jetzt nur für den chinesischen Markt präsentiert wurde. Und man kann sagen, dass es sich um ein wahrlich dickes Ding handelt, und in der Form bei uns sowieso kaum Chancen auf Erfolg hätte.



Wie auch der ID.3 und der ID.4 basiert auch das dritte rein elektrische Modell auf dem Modularen E-Antriebsbaukasten (MEB). Hier allerdings wurde vor allem viel Wert auf möglichst viel Raum gelegt. Mit 4,88 Metern Länge baut er um 30 Zentimeter länger als die europäischen IDs. Das reicht, um eine dritte Sitzreihe unterzubringen. Zum Ausstattungsprogramm gehören 19 bis 21 Zoll große Felgen, eine längsverstellbare zweite Sitzreihe und ein großes Panoramaglasdach. Optional kann auch ein öffenbares Panoramaschiebedach gewählt werden.



Die zwei angebotenen Batterien haben einen Netto-Batterie-Energie-Inhalt von 58 kWh bzw. 77 kWh und erlauben zwischen 436 und 588 km Reichweite (China-NEDC). Die Motoren leisten in der Allradversion 225 kW (305 PS) – genug für eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 6,6 Sekunden und eine Spitzengeschwindigkeit von 160 km/h.



Auch die Optik entspricht natürlich dem lokalen Geschmack, und dass der ID.6 ausschließlich in den beiden chinesischen VW-Werken in Anting und Foshang von den Bändern rollt, ist nur mehr als logisch.