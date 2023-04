Der kompakte Stromer ist zu bestellen

Mit der Vorstellung des ID.3 habt ihr schon reichlich Wissen zum neuen Stromer von Volkswagen angesammelt. Nur die konkreten Preise für Österreich haben bisher gefehlt.



Günstiger als erwartet



Und die liegen unter den bisher bekannt gewordenen Angaben. Wo vorab ein Startpreis von 44.390 Euro genannt wurde, wird das nun auf 40.990 Euro gesenkt. Dabei handelt es sich um das Modell Pro mit 58 kWh Batteriekapazität und 150 kW Leistung. Ein Blick in den Konfigurator zeigt: Car2X und eine 10-farbige Ambientebeleuchtung sind Serie, allerdings auch Stahlfelgen (18 Zoll) mit Radvollblenden. Um viele wichtige oder spannende Dinge muss man bei der Basis nicht extra nachfragen, App-Connect samt Wirelessfunktion, die automatische Distanzregelung pACC und ein 12-Zoll-Display für das Infotainment sind immer dabei.



"Functions on Demand" erspart einem, bereits bei der ersten Bestellung wissen zu müssen, was man alles will. Denn Features wie Navigationssystem, Zweizonen-Klima und ein Upgrade auf 30 Farben Ambientelicht sind nachträglich buchbar – auch als Monats- oder Jahresabo.



Der kann mehr



Bei der zweiten Generation des VW ID.3 ist natürlich auch eine Version mit großer Batterie bestellbar. Der Pro S, nach wie vor mit 150 kW Motorleistung, bietet die 77-kWh-Batterie und einiges an Komfort mehr, so sind etwa die Vordersitze in Serie beheizbar. Für die feschere Optik fährt er mit 19 Zoll großen Leichtemetallfelgen namens "Wellington" vor. Sein Preis: ab 47.990 Euro.