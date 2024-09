Der viele Regen macht dem E-Auto nichts aus

Eines können wir nicht ändern: Öffentliche Ladestationen sind auch 2024 meistens nicht überdacht. Was im Normalfall relativ egal ist und bei leichtem Nieselregen schulterzuckend hingenommen wird, bereitet manchem Elektroautofahrer in Wettersituationen, wie sie derzeit in großen Teilen Österreichs herrschen, Sorgen. Soll ich bei dem Regen tatsächlich die Ladeklappe öffnen und den Stecker anschließen? Da regnet es doch hinein! Wir geben Entwarnung und erklären, warum.



Regen okay, Vorsicht bei Blitzschlag



Sowohl Wallboxen als auch öffentliche Ladesäulen sind wetterfest und dem entsprechend gegen Regen geschützt. Abdeckungen und Schutzschichten stellen sicher, dass der Ladevorgang auch bei miesem Wetter sicher ist. Bei der eigenen Wallbox daheim muss man sich natürlich selber an der Nase nehmen: Wurde die Installation von einem Fachmann vorgenommen? Die Wallbox muss korrekt geerdet und wetterfest sein. Dann passt es auch im feuchten Herbst.



Bei den Steckern gilt ebenso: Sie sind auf Sicherheit geprüft und bieten Schutz gegen Nässe. Allerdings muss man auf die CE- und TÜV-Zertifizierung achten. An öffentlichen Ladesäulen sollte das garantiert sein. Beim eigenen Kabel im Kofferraum sollte man auf entsprechende Qualität achten.