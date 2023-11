Die Renaulution schreitet voran

Die Renaulution ist – ausnahmsweise – kein lustiger Wortwitz eines Motorjournalisten, nein, es handelt sich um den Strategieplan der Renault Group. Dessen dritte Stufe wird mit der Gründung von Ampere gezündet: Es handelt sich um ein eigenes Unternehmen, das mit erschwinglichen E-Modellen mit modernster Softwaretechnologie für breite Kundenkreise "zum europäischen Marktführer für E-Autos" avancieren soll, so die eigene Vorstellung. Das Logo wurde nun vorgestellt und siehe da: Der Rhombus, der aus viele kleinen Rauten gebildet wird, verweist direkt zu Renault.



Ampere-Autos, kann man die kaufen?



Die neue Unternehmenseinheit greift auf 15 Jahre (Renault-)Erfahrungen mit der E-Mobilität zurück, insgesamt elf Standorte (formerly known as Renault), darunter vier Industriezentren werden betrieben. Von den 11.000 Beschäftigten sind mehr als ein Drittel Ingenieure.



Aber was stellen die nun her? Kann man Ampere-Modelle bald kaufen und müssen wir uns das Logo nun einprägen? Nein, denn die Autos kommen nach wie vor unter dem Markennamen Renault auf den Markt. Wir verbuchen das einfach wie in der Parallelwelt der Verbrenner, wo es ja auch Motorenhersteller gibt, die nicht auf dem Auto stehen. Nun geht es halt um mehr als einen Motor.



Lassen wir noch Luca de Meo. CEO von Ampere und der Renault Group, zu Wort kommen: „Wir schaffen ein neues Unternehmensmodell, das sich ganz auf Elektrofahrzeuge und Software spezialisiert: Wie könnte man unsere Revolution und das Engagement unserer Teams besser veranschaulichen? Eine nachhaltige Unternehmensvision entwickeln und sicherstellen, dass sie sich in jedem einzelnen Prozess und Produkt widerspiegelt. Auf den Stärken der Renault Group aufbauen und jeden Schritt, den wir unternehmen, einer eingehenden Prüfung unterziehen. Ein eng vernetztes Team bilden und gleichzeitig für das Kollektiv arbeiten. Unsere französischen Wurzeln nutzen und zur Nummer eins in Europa werden. Unser Engagement für unsere Kunden, unseren Planeten und die Menschen, die auf ihm leben, bekräftigen. Der von Ampere eingeschlagene Weg spiegelt die ehrgeizigen Ziele der Renault Group wider, und ich bin sehr stolz darauf, diesen großen Schritt nach vorn zu unternehmen.“