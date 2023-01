Die Sion-Community engagiert sich in Wien

Sie sind unter anderem aus der Steiermark oder aus dem Waldviertel nach Wien gereist. Sie haben erst am Vortag davon erfahren und schnell ihre Pläne über den Haufen geworfen, um ihn zu sehen: Die Rede ist nicht von einem Star, sondern vom Sion, dem Solar-EV von Sono Motors. In gewisser Weise ja doch ein Star, zumindest in diesen Kreisen hier. Im Gespräch mit den Interessenten, meist bereits Vorbesteller, kommt heraus, dass der Sion als Wunderwuzzi der Automobilwelt angesehen wird. Nicht nur durch seine in die Kunststoffkarosserie eingearbeiteten Solarpanels wirkt das Konzept nach Perpetuum Mobile – maximal 245 Kilometer pro Woche können rein durch Sonnenenergie hereingeholt werden. Auch das bidirektionale Laden kommt bei den Besuchern an, von Energieautarkie und Blackout-Vorbereitung ist die Rede.



Die Reservierungsnummer wissen viele, der Saal im 3. Wiener Gemeindebezirk füllt sich immer weiter, die Leute kommen und gehen, einer sagt: "Ich hab meinen Sion erst vor zwei Jahren bestellt, wenn er also gebaut wird, komme ich erst sehr spät an die Reihe." Immerhin gibt es bereits seit 2016 Crowdfunding-Kampagnen, um das Solar-EV zu realisieren.



Mit dem Hashtag #savesion wird gerade der letzte Versuch unternommen, damit im Sommer 2023 die Vorserienproduktion wie geplant starten kann. Als dieser Beitrag geschrieben wird, sind gerade einmal knapp 48 Millionen Euro hereingekommen – 104.650.000 Euro gelten als erklärtes Ziel. Die Stimmung vor Ort ist dennoch positiv, hier findet ihr ein Video zur Veranstaltung.