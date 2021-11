Die Studie für das nächste SUV

Der Kia EV6 verdreht mitterweile schon auf Österreichs Straßen die Köpfe, da kommt das nächste EV-Modell des Weges, derzeit allerdings nur in rudimentären Computerskizzen. Kia spricht auf jeden Fall von einer "wegweisenden Designsprache" und einem "anpassungsfähigen Innenraum".



Während wir das Erste sehen können – der EV9 wirkt weit weniger sportlich als der EV6, eher markant-robust und an klassische Geländewagen-Proportionen angelehnt – lässt sich das Zweite bloß erahnen. Immerhin sehen wir nicht mehr als den ziemlich aufgeräumten Armaturenträger samt eines spannend geformten Lenkrads und eines Breitbanddisplays.



Kie möchte mit dem EV9 "seine Ambitionen als Anbieter nachhaltiger Mobilitätslösungen unterstreichen", so der Autohersteller aus Südkorea. Weltpremiere feiert das elektrische SUV auf der AutoMobility in LA am 17. November.