Die Wiener Elektro Tage erweitern das Programm

Wer im Vorjahr am Wiener Rathausplatz war, weiß: Die Wiener Elektro Tage sind eine spannende Veranstaltung für die ganze Familie. Zahlreiche Marken präsentierten diverse Arten von Elektrofahrzeugen (auch auf zwei Rädern), dazu kamen Ladelösungen, Abomodelle und vieles mehr.



Dieses "vieles mehr" findet heuer eine neue Dimension, denn die Veranstalter von Porsche Media & Creative (PMC) erweitern die Lösungen für die Mobilitätswende um die Bereiche Wasser und Luft – und die Bahn. So wird die ÖBB mit Rail & Drive eine innovative und flexible Kombination aus Reisen mit Bahn und Auto präsentieren. FACC zeigt mit einer autonom fliegenden, elektrischen Passagierdrohne, dass die Elektromobilität künftig auch in der Luft wichtig werden wird. "Urban Air" lauten die Stichworte für innovative Konzepte zur Nutzung des Luftraumes. Ein vollelektrisches Audi e-tron foil by Aerofoils beweist, dass man das große "E" auch am Wasser einsetzen kann.



Brandneu für die Wiener Elektro Tage ist der eigene Podcast, der auf vielen Plattformen zu hören ist: In der ersten Folge hat Moderatorin Miriam Steurer mit dem Sprecher des Veranstalters, Andreas Martin, über die wichtigsten Fragen rund um die Elektromobilität gesprochen – von der öffentlichen Ladeinfrastruktur in Österreich, Batteriekapazitäten und Reichweiten, bis hin zu den Anschaffungskosten von Elektroautos und einges mehr. Hier findet ihr den

Podcast über Spotify, den Podcast über Amazon und den Podcast über Apple.



Wie gewohnt werden am Rathausplatz viele hochkarätige Gäste begrüßt. Auch hier ist für jeden etwas dabei: Es gibt Talks mit Vertretern aus Industrie, Politik und Wirtschaft über ihren Zugang zu den Themen Nachhaltigkeit und Mobilität, an Tag 2 das 13. vie:mobility Symposium und immer wieder Konzerte. Diesmal von Lemo, Deladap und Anna Buchegger, der Starmania-Gewinnerin von 2021.