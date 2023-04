Dolphin und Seal zum Vorbestellen

Als BYD in Österreich auf den Markt kam, stand die Marke nicht mit leeren Händen da, bei der BYD-Showroom-Eröffnung in Wien waren gleich drei Modelle zu bewundern, wobei wir den BYD Atto 3 für euch bereits samt Videotest ausprobiert haben.



Nun kommt also der nächste Schwung, damit sich die Marke schon fast als Vollsortimenter präsentieren kann. Die Neuheiten sprechen plötzlich die Sprache der Ozeane, denn der Kompaktwagen erinnert an Flipper, den freundlichen Delfin (junge User: bitte googeln) und die Limousine Seal wird aus dem Englischen mit Seehund übersetzt.



Aber der Reihe nach!

Das ist der BYD Dolphin



Mit einer Anzahlung von 1.000 Euro ist der Dolphin bereits bei den Händlern zu betsellen. Der Schrägheck-Kompakte misst 4,3 Meter und befindet wird damit ins C-Segment eingeordnet. Er verfügt über eine 60-kWh-Batterie, die für 427 Kilometer WLTP-Reichweite taugen soll. Eine DC-Ladung von 20 auf 80 Prozent – so kommt es im Alltag einfach oft vor – dauert 29 Minuten. Basis des Fahrzeugs ist die hochmoderne e-Plattform 3.0 (wie auch schon beim Atto 3).



Wie gewohnt handelt es sich bei der BYD-Batterie – die Firma kommt eigentlich aus dem Batteriebereich, baut sie also selber – um die innovative Blade-Battery, die sich besonders bei Sicherheit, Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit hervortut. Lithium-Eisen-Phosphat (LFP) wird als Kathodenmaterial verwendet. Die meisten anderen Elektroautos haben bekanntermaßen Lithium-Ionen-Batterien an Bord! Erst langsam stellen derzeit ein paar andere Autohersteller auf LFP-Batterien um.



Knapp über 7 Sekunden dauert der Dolphin-Sprint auf 100 km/h, 204 PS und 290 Nm versprechen gute Kraft im Alltag. Dennoch ist die Höchstgeschwindigkeit auf 160 km/h begrenzt, man will im Kompakten E-Auto ja keine Rennen fahren. Mit an Bord ist serienmäßig eine Vehicle-to-Load-Funktion (V2L), womit externe Geräte aufgeladen werden können. Mit einem Kofferraumvolumen von 345 bis 1.310 Liter spielt der Stromer angemessen stark im Segment mit. Die Ladefähigkeit des 88-kW-DC-On-Boardladegeräts ist wiederum verbesserungsfähig.