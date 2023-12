Drift als Short-Video – Silvestergruß!

Was das letzte Jahr alles gebracht hat? Hey, klickt euch einfach durch, ist ja alles noch da!

Diese Meldung soll 2023 nicht Revue passieren lassen und auch keinen Ausblick auf 2024 geben.



Uns geht es rein um ein kleines YouTube-Short, mit dem man seinen Freunden ein frohes neues Jahr wünschen kann. Konkret handelt es sich um einen Opel Corsa Rally Electric, der da über den Kurs driftet. Wir haben den Originalsound extra im Video behalten und keine "besinnliche" Festtagsmusik drübergelegt. Driftvideo zum Versenden an eure Freunde



Der Background zum Video



Entstanden ist das Video im Rahmen der Fahrvorstellung des Opel Corsa Electric GS in Rüsselsheim. Wir wussten damals schon: Die dort entstandenen Clips heben wir uns für eine spezielle Gelegenheit auf! Ein extra Dank geht raus an Johannes Ibrahim, der uns seine Shots ebenso zur Verfügung gestellt hat!



Na dann: Lasst es krachen, bleibt im Straßenverkehr safe und wir lesen uns im neuen Jahr wieder!