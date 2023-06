Ducati: Auf 230 Exemplare limitiertes E-Bike

Rallyefreunde bekommen beim Wort Powerstage leuchtende Augen und auch auf den E-Enduro-Rennstrecken wurde diese Art von Wertungsprüfungen vor kurzem eingeführt. Was neu daran ist: Zusätzlich zu den klassischen Downhills gilt es, eine technische Uphill-Strecke zu bewältigen, die nicht nur die Fähigkeiten der Fahrers herausfordert, sondern auch das Leistungsniveau des Materials auf eine harte Probe stellt.



Der Vollcarbon-Rahmen der Ducati Powerstage RR Limited Edition wurde entsprechend vorbereitet: Jene Punkte, die einer größeren Belastung ausgesetzt sind und daher eine höhere Festigkeit erfordern, wurden identifiziert und entsprechend verstärkt. Beispiele sind die Lenkung, der Motorbereich und die hintere Kettenstrebe, wo sich je zwei Rippen – der Hersteller nennt das "T-Ribs" – um eine sehr hohe Steifigkeit bemühen.



Viele feine Details zum hohen Preis



Coole Details rechtfertigen neben dem Material den Preis: So sind etwa die inneren Kabelführungen durch ein Lenkstoppsystem (T-Stopper) geschützt, die Lager sitzen direkt an den Gelenken, die in Kontakt mit dem Carbon stehen, ohne dass extra Buchsen verwendet werden müssen, eine asymmetrische hintere Kettenstrebe hat ein besseres Ansprechverhalten und sorgt für bessere Traktion am Berg. Bei den einzelnen Komponenten fallen klingende Namen wie Öhlins, Shimano, Crankbrothers, Pirelli und so weiter und so fort.



Giorgio Favaretto, Head of e-Bicycle Business, erläutert: “Das Ducati Projekt für E-Fahrräder hat mit der Einführung des MIG-RR, dem ersten in Zusammenarbeit mit Thok E-Bikes produzierten E-MTB, Gestalt angenommen. Seit 2022 ist die Palette der E-Bikes noch kompletter und leistungsfähiger. Heute verstärkt Ducati mit dem neuen Powerstage RR seine Präsenz im Premiumsegment der E-Mountainbikes, das sich an immer anspruchsvollere Biker richtet."



Ah ja, anspruchsvolle Biker sind wohl eine kleine Gruppe, denn mit 230 Exemplaren ist die Limitierung schön knapp ausgefallen. Beim Preis von 11.990 Euro betont Duvati "in Deutschland und Österreich", die Schweizer Kollegen zahlen 11.490 Schweizer Franken. Zu sehen auf der Eurobike vom 21. bis 25. Juni (Frankfurt, Pavillon 8, Stand I03). Ticketinfos auf der Website der Eurobike.