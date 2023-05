E-Bike in Zusammenarbeit mit Fantic

Bei der Konzeption des neuen Audi E-MTB wurden die potentesten E-Mountainbikes von Fantic herangezogen und nochmals verfeinert, um Audi-Kunden ein spezielles Erlebnis zu bieten. Den Preis nennen wir lieber gleich, let’s get it over with: Ab 8.900 Euro stehen im – ausgewählten – Autohaus auf dem Preiszetterl, der vom Lenker baumelt.



Mit dem italienisch-deutschen Modell kann man nun also auch nach Feierabend oder am Wochenende auf vier Ringe schwören. Natürlich wurde das Design ebenso angepasst: Das Rallye-Fahrzeug RS Q e-tron spendete mit seiner grau-schwarz-roten Optik die Inspiration für das neue Zweirad.



Teils Technik aus dem Motorradrennsport



Audi sieht vielfältige Einsatzmöglichkeiten, diese sollen vom Tourenbiken über Endurofahrten bis hin zu Downhilltrails reichen. Vertrauen kann man dabei vorn wie hinten auf Ferdungskomponenten von Öhlins. Ein Brose Drive S-MAG Motor mit 90 Nm sorgt für leisen und vehementen Antrieb. Anstiege und Hindernisse verlieren damit jeglichen Schrecken. Breite Reifen mit grobem Profil gehören beneso zum E-MTB wie eine Vollfederung mit 180 Millimeter Federweg. Bei der Scheibenbremsanlage setzt Audi auf Technik aus dem Motorradrennsport, der Rahmen ist in Aluminium-Teilcarbon-Leichtbauweise gefertigt. Von Fantis stammt die Integra Batterie, sie kann simpel aus dem Rahmen herausgenommen werden, um sie zu Hause zu laden. Mit 720 Wh liefert sie genügend Kapazität, um auch lange Touren in Angriff zu nehmen.

Derzeit auch im "Audi House of Progress" zu sehen



Sehr clean wirkt das LED-Display von Brose, mit dem das Antriebssystem bedeint werden kann. Bei der Übersetzungsbandbreite werden 520 Prozent angegeben, das "electric mountainbike" ist also tatsächlich für steilste Anstiege geschaffen. Wie im Auto stehen Modi bereit: Eco, Tour, Sport und Boost klingen vielversprechend. Zur Bremsanlage: Braking IN.CA.S mit vorn 220 Millimeter Bremsscheibe und hinten 203 Millimeter.



Wer sich das E-MTB bei einem Stadtspaziergang in Wien anschauen will, um nicht extra ins Autohaus zu hirschen, findet es derzeit auch im "Audi House of Progress" in der Kärnnter Straße 26 in der Innenstadt.