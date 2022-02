E-XPO 5020 startet 2023

Geplant wäre die E-XPO 5020 eigentlich schon für heuer gewesen, doch die zögerlichen Öffnungsschritte für Veranstaltungen ließen schnell die Entscheidung reifen: Es ist besser, im April 2023 nach Salzburg zu laden, um die Themenwelten Elektromobilität, Energieproduktion & Speicherung, nachhaltiger Garten sowie Lifestyle & Ernährung in den Fokus zu stellen.



Und was steht eigentlich hinter der neuen Messe?



Den Lebensstil bewusst ändern

„Umweltbewusstsein gewinnt immer mehr an Bedeutung für uns. Mit nachhaltigen Produkten und neuesten Innovationen zeigen wir Besuchern, wie leicht es ist, einen nachhaltigen Lebensstil einzuschlagen“, sagt Alexander Kribus, Geschäftsführer Messezentrum Salzburg GmbH, „die Zeit ist reif für dieses Format.“



Ein wenig Geduld braucht es also noch, bis man unterschiedlichste Elektroautos auf einen Fleck vergleichen kann und die dazugehörigen Anbieter von Wallboxen, Solaranlagen, Stromspeichern, Finanzierung, Förderung etc. mit Fragen löchern kann. Damit Nachhaltigkeit nicht beim Auto endet, kann man sich auch über das richtige Gartln informieren und den ersten Schritt in Richtung Lifestyle-Wandel wagen: Hier reicht die Bandbreite vom Essen bis zu mieten statt besitzen.