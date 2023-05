Nachdem der Verkehr beim Thema Klimawandel gern in den Fokus gerückt wird, müssen die entsprechenden Player darauf reagieren. Wirtschaft und Politik sind gefordert, ein hohes Tempo in der Umsetzung von Maßnahmen vorzulegen. "Im Rahmen des Kongresses soll das Bewusstsein für den Klimawandel und die nötigen Transformationsprozesse in den Sektoren Mobilität, Energie und Tourismus vorangetrieben werden", heißt es von den Veranstaltern der E3+ Mobility Convention 2023. Der Vierländer-Kongress findet erstmals in Tirol statt, Austragungsort ist die Olympiaworld in Innsbruck, als Termin ist der 24. und 25. Mai festgelegt.



Auch Fahrzeuge können getestet werden



Wenn es um die Mobilität der Zukunft geht, müssen natürlich auch die Fahrzeuge der Gegenwart getestet werden, um den Status-Quo zu erleben. Neben Pkw sind es im Besonderen auch emissionsfreie Nutzfahrzeuge wie Transporter, Lkw und Busse. Neben Experten-Diskussionen, wobei man hier die Technologieoffenheit unterstreicht, und Vorstellungen von Best-Practice-Modellen aus den beteiligten Ländern, bietet die E3+ ein politisches Panel, das eine Übersicht notwendiger Maßnahmen geben wird.



„Tirol ist auf Grund seiner Lage, eingebettet in das Vierländereck Österreich, Deutschland Schweiz und Italien, einem sehr hohen Verkehrsaufkommen im Personen- und Güterverkehr ausgesetzt. Aber auch der hausgemachte Verkehr darf nicht außer Acht gelassen werden. Das Thema Verkehr ist damit allgegenwärtig und Tirol idealer Gastgeber eines solchen Kongresses. Wenn wir beim Klimaschutz weiterkommen wollen, dann müssen wir die Mobilitätswende aktiv und auf allen Ebenen vorantreiben. Der E3+ ist ein Vierländer-Kongress, der den Branchen Mobilität, Energie und Tourismus eine ideale Plattform für Vernetzung und schnelle Umsetzung in Richtung klimafreundlicher Mobilität bieten soll“, so René Zumtobel, Landesrat für Verkehr, Klima- & Umweltschutz.



Spannende Redner, Link zum Programm



Das Programm der Veranstaltung findet sich unter diesem Link. Wer sich schon einen kleinen Überblick der Redner verschaffen will:



Tag 1:

Patrizia-Ilda Valentini, Mobilize

Marcella Kral, Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club (ÖAMTC)

Rupert Ebenbichler, Energieagentur Tirol

Christoph Ebersdorfer, xCharge

Wolfram Sparber, Eurac research Bozen

Andrea Faast, Wirtschaftskammer Österreich

Andreas Kröll, Christophorus Reisen

Christian Vonnach, Intermaps

Gerhard Weinzinger, Technoma



Auch ein Podiumsgespräch "Grand Tourismo Electric (GTE)" mit Christian Clerici wird an Tag 1 stattfinden.



Tag 2:

Philipp Wieser, Austria Tech

Alois Wach, Da emobil

Roland Auer, Shell

Ewald Perwög, MPreis

Michael Hargitai, Östereichische Post

Michael Nikowitz, Bundesministerium für Klima, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation & Technologie

Petra Schoiswohl, SURAAA

Christoph Feichtinger, Digitrans

Stefan Schwarz, Bernard

Markus Mailer, Universität Innsbruck

Wolfram Sparber, eurac research bozen

Sebastian Vitzthum, KEM Tourismus Zell am See-Kaprun

Gerhard Wimmer, KEBA

Martin Mai, Green Climate



Es stehen reichlich Pausen zur Vernetzung zur Verfügung, dazu gibt es die E3+-Ausstellung zu besichtigen.