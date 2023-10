EMPs und CPOs auf dem Prüfstand

Beim großen Test von connect, der Medienmarke der WEKA Media Publishing GmbH, wurden sowohl Netzbetreiber (Charge Point Operators, CPO) als auch Service Provider (Electro Mobility Providers, EMP) überprüft. Wer beide Rollen einnimmt, etwa EnBW, Shell Recharge oder Move, wurde natürlich in beiden Kategorien getestet. Pro Land der DACH-Region wurden 1.400 bis 2.200 Kilometer zurückgelegt, um 25 (Schweiz), 30 (Österreich) bzw. 40 (Deutschland) Schnellladestationen unter die Lupe zu nehmen. Jeder Stopp verlief möglichst gleich inklusive einem umfangreichen Bewertungsbogen, der akribisch ausgefüllt wurde. Um die Service-QUalität abzuklopfen, wurden auch Testanrufe bei den Hotlines der Anbieter getätigt.



Ionity in Österreich vorn



„Es freut uns zu sehen, dass unsere Kritik aus den Vorjahren ernst genommen wurde und zu Verbesserungen geführt hat", meint connect-Autor Hannes Rügheimer, womit er bereits einen wichtigen Punkt abhakt. "Auch zeigt sich in diesem Jahr das wachsende Engagement der Mineralölkonzerne. Wenn sie immer mehr Tankstellen auch in den Städten mit Schnellladesäulen ausrüsten, sind dies gute Nachrichten für E-Auto-Fahrer – besonders für jene ohne eigene Wallbox, die ihr Fahrzeug vor einer längeren Tour schnell vollladen wollen."



Zu den Ergebnissen: In Deutschland entert EnBW wieder einmal den ersten Platz mit 895 von 1.000 Punkten und der Note „sehr gut“ in der EMP-Kategorie, in der CPO-Bewertung zieht in Deutschland Aral Pulse mit 868 Punkten am bisherigen Spitzenreiter EnBW vorbei – beide Anbieter erhalten die Note „sehr gut“ in dieser Kategorie. In Österreich gelangt Ionity mit 764 Punkten und der Note „gut“ an die Spitze, Smatrics EnBW folgt mit 691 Punkten und der Note „befriedigend“ auf Platz 2. In der Schweiz liegt Fastned mit 822 Punkten voran, gefolgt von Ionity mit 802 Punkten – beide erhalten die Note „gut“.



Um auf Veränderungen einzugehen, wird der spezielle connect-Ladenetztest-Bewertungsschlüssel stetig angepasst. Konkret wurde etwa die Gewichtung der einzelnen Prüfpunkte an die Alltagspraxis in der E-Mobilität angepasst.