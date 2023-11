EV-Ready als eigenes Logo am Reifen

Wer heute einen neuen Reifen für sein Fahrzeug sucht, schaut oft genug auf Labels und Logos, die helfen sollen, die richtige Kaufentscheidung zu treffen. Mal geht es um die Sicherheit, mal um den Komfort, wie bei den Geräuschangaben im EU-Reifenlabel.



Ist er eh auch EV-Ready?!



Wer sich diese Frage stellt, kann aufatmen: Bei Goodyear wird ab Anfang 2024 ein neues Logo eingeführt, das darauf hinweist, dass der entsprechende Reifen auch für Elektrofahrzeugen und Autos mit Plug-In Hybridantrieb kompatibel ist. Eigentlich könnte jeder Reifen für ein E-Auto verwendet werden, aber einige Faktoren schätzen E-Mobilisten einfach: Dazu gehört eine bestmögliche Reichweite und das Fahrgeräusch. Man will sich schließlich das motorgeräuschfreie Unterwegssein nicht von lauten Reifen vermiesen lassen. Zuguterletzt muss natürlich eine hohe Tragfähigkeit gewährleistet sein, der elektrische Antrieb bringt schließlich Zusatzpfunde auf die Waage.



Auch für Erstausrüstungsprodukte führt Goodyear neue Labels ein: "Die Kennzeichnungen Goodyears Electric Drive Technology (EDT) und Electric Drive Ready (EDR) werden an prominenter Stelle auf OE-Reifen für Elektrofahrzeuge und Plug-In Hybrid-Elektrofahrzeugen zu finden sein. Die Labels bedeuten, dass eine Reihe von maßgeschneiderten Technologien verwendet wurde, um den spezifischen Anforderungen eines bestimmten Fahrzeugs gerecht zu werden", so der Hersteller.