Nachdem die EVN erst unlängst eine Kooperation mit dem ÖAMTC angekündigt hatte, wurde nun gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung Mödling das nächste, ambitionierte Projekt zum Ausbau des Ladenetzes gestartet: Bis 2025 werden in einer schrittweisen Errichtung von etwa acht Ladestationen pro Jahr, insgesamt 24 neue Standorte mit jeweils zwei AC-Ladepunkten errichtet. Zusammen mit den aktuell sieben E-Tankstellen mit 31 Ladepunkten, käme man für 2025 dann auf insgesamt 79 öffentliche E-Ladepunkte im Gemeindegebiet, so das Ziel der Gemeinde, die sich nach einer entsprechenden Ausschreibung für die Errichtung eben mit der EVN zusammengetan hat.



Damit möchte man unter anderem dem durch das Land Niederösterreich formulierten Ziel Rechnung tragen, dass ab 2025 jedes zehnte Auto elektrisch unterwegs sein soll; ab 2030 gar jedes Fünfte. Nachdem gerade im großvolumigen Wohnbau die Errichtung entsprechender Lademöglichkeiten schwierig ist, soll eben im öffentlichen Raum entsprechend für Alternativen bzw. Lösungen gesorgt werden.



„Die Stadtgemeinde Mödling geht in Sachen E-Mobilität mit gutem Beispiel voran. Wir freuen uns, Teil dieser Ausbauoffensive zu sein“, so EVN Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz. Stadtrat Otto Rezac betonte beim Besuch des EVN Vorstandssprechers bei der Ladestation am Babenberger Parkplatz, dass dieser Ausbau ein weiterer essenzieller Schritt zur Erreichung der Klimaziele und zur Dekarbonisierung des Individualverkehrs darstellt. „Auf diese Weise möchte die Stadt Mödling für ihre Bewohnerinnen und Bewohner die Möglichkeit schaffen, von einem fossilen auf einen elektrischen Antrieb umzusteigen und den Markthochlauf der Elektromobilität zu unterstützten“, so Rezac.



Um Anrainern Planungssicherheit hinsichtlich einer möglichen E-Autos-Anschaffung zu geben, wurden die Standorte für die besagten Stationen bereits fixiert und veröffentlicht. Hier die Liste, die allerdings keine Information über die Reihenfolge der Errichtung enthält. Zudem wird freilich betont, dass etwaige Änderungen den Projektpartnern vorbehalten bleiben.



· Parkplatz Meiereiwiese

· Parkplatz Brühler-Straße, An der Königswiese

· Neugasse / Jakob Thoma-Straße

· Parkplatz Doktor-Albert-Drach-Weg

· Ferdinand Buchberger-Gasse / Maria Theresien-Gasse

· Bahnhofsplatz

· Parkplatz Josef Deutsch-Platz

· Duursmagasse / Hyrtlstraße

· Schulweg (Feuerwehr)

· Parkplatz Karl-Stingl- Volksschule

· Fliegenspitz

· Gumpoldskirchner Straße / Technikerstraße

· Andreas Hofer Gasse / Weißes Kreuz-Gasse

· Parkplatz Prießnitztal

· Parkplatz Badstraße 22a (Stadtbad)

· Parkplatz Badstraße 8a (ehemalige Tankstelle)

· Parkplatz Brühler Straße 9 (Radatz)

· Parkplatz Brühler Straße 19a (Kursalon)

· Parkplatz Freiheitsplatz

· Enzersdorfer Straße

· Josef Schleussner-Straße

· Dr. Ludwig Rieger-Gasse / Scheffergasse

· Parkplatz Guntramsdorfer Straße 28 (Friedhof)

· Hartigstraße