Eigengrund für E-Infrastruktur gesucht

Je weiter die Verbreitung der Elektromobilität steigt, desto öfter kommt es auch zu Engpässen im Ladenetz. War es vor zwei Jahren noch die absolute Ausnahme, an einer Ladesäule warten zu müssen, berichten mittlerweile mehr und mehr E-Mobilisten von dieser unangenehmen Erfahrung. Umso wichtiger, dass das Wachstum des Ladenetzes mit der steigenden Verbreitung der Stromer im Straßenbild Schritt hält.



Matchmaking soll Beitrag leisten



Neben der groß aufgelegten Förderinitiativen des Bundes stellte die österreichische Leitstelle für Elektromobilität namens OLÉ kürzlich ein Tool vor, das sich an Privatpersonen und Firmen richtet, welche einen möglichen Ladestandort ihr Eigen nennen, aber nicht selbst in Infrastruktur investieren wollen oder können. Die Funktionsweise dieser Website namens „Ladegrund“ ist denkbar einfach und erinnert ein bisschen an eine Dating-App: Man gibt wenige Eckdaten zum Standort ein und wartet dann darauf, dass sich ein Interessent meldet - in diesem Fall ein williger „Charge Point Operator“ (CPO), also ein Ladenetzanbieter auf der Suche nach passenden Standorten für sein Angebot an die E-Mobilisten.