Ein Marktüberblick von INSTADRIVE

Nach wie vor sehr stark vertreten ist die Gratis-Ladeinfrastruktur an zahlreichen Lidl-Standorten, welche sogar immer weiter ausgebaut wird. So sind aktuell beispielsweise allein im Raum Linz ganze neun Lidl-Märkte mit Schnellladern für bis zu 50kW Ladeleistung ausgestattet. Vielfach noch unbekannt ist, dass auch mehr und mehr Autohäuser über eigene Schnelllader verfügen, um die auszuliefernden Elektroautos vollgeladen an die Kundinnen und Kunden übergeben zu können. Wenn diese Schnelllader vom Betrieb nicht benötigt werden kann in der Regel einfach nachgefragt werden, ob man sein eigenes Elektroauto aufladen darf – meist ist das kein Problem und der Strom wird sogar kostenfrei zur Verfügung gestellt. Es werden zum Teil sogar Ultraschnelllader (sogenannte High Power Charger – HPC) errichtet, die ohne Verrechnung genutzt werden können. Einer dieser Standorte befindet sich im steirischen Hartberg und kann das Elektroauto mit bis zu 120kW über den CCS-Stecker und mit bis zu 60kW über den CHAdeMO-Stecker versorgen. In Österreich gibt es am Brenner noch einen weiteren solchen Standort, an dem kostenlos mit bis zu 150kW über den CCS-Stecker und mit bis zu 60kW über den CHAdeMO-Stecker geladen werden kann.

Aufgeteilt auf die einzelnen Bundesländer sind die kostenlosen Ladestationen folgendermaßen verteilt:

Wien – 8 Stationen

Niederösterreich – 9 Stationen

Oberösterreich – 13 Stationen

Salzburg – 9 Stationen

Tirol – 3 Stationen

Vorarlberg – 4 Stationen

Kärnten – 7 Stationen

Steiermark – 13 Stationen

Burgenland – 1 Station

Auch mit zahlreichen Webseiten und Apps könnt ihr die genauen Standorte der Stationen ganz einfach ausfindig zu machen. Unsere Empfehlung gibt es für folgende Anbieter:

Quelle: INSTADRIVE