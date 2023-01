Im ersten Halbjahr 2023 soll der Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV auf den österreichischen Automobilmarkt kommen. Es handelt sich dabei zwar nicht um den ersten Plug-in-Hybriden der Marke – das war der CX-60, der letztes jahr startete –, aber um das erste PHEV, das mit einem Wankelmotor als Verbrenner-Komponente ausgerüstet wird. Der kompakte Kreiskolbenmotor wird dabei nicht direkt für den Vortrieb eingesetzt, vielmehr dient er als Generator zur Stromerzeugung.



Wohlfühlatmosphäre als MX-30-USP



Abseits des Antriebs soll alles beim Alten bleiben, was nicht zuletzt die Wohlfühlatmosphäre betrifft: Dafür sorgen wohnliche Materialien im Innenraum und eine angenehme Bedienung, die leicht von der Hand geht. Gewöhnungsbedürftig bleibt auch der Zugang zur hinteren Reihe für die Mitfahrer: Nur wenn die vordere Tür offen ist, lässt sich die jeweilige Fondtür – gegenläufig – öffnen. Wir haben es eingangs bereits erwähnt: Der MX-30 war immer etwas schrullig. Wer dem Mainstream abgeneigt ist, wird ihn lieben.

Die Fakten soweit



Allumfassendes Datenmaterial steht noch nicht zur Verfügung. Was wir bereits wissen ist, dass der Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV mit seiner 17,8 kWh großen Lithium-Ionen-Batterie kombiniert nach WLTP 85 "Strom-Kilometer" zurücklegen können soll. Für den Alltag ist dieser Wert mehr als ausreichend. Der Wankelmotor als On-Board-Generator greift auf einen 50 Liter großen Tank zurück – im Vergleich zu anderen Plug-in-Hybriden ganz okay, wir kennen kleinere Tankinhalte, teilweise unter 40 Liter. Gesamtreichweiten von über 600 Kilometer sollen damit möglich sein.



Das in die Kopfstützen eingeprägte rotorförmige Emblem gehört zu den Besonderheiten der Edition R, die auf der Motorshow in Brüssel gezeigt wurde. Auch in die Fußmatten findet sich der Verweis auf den Wankelmotor eingenäht. Ihr findet die Edition R in unserer Galerie, als Aufmacherfoto haben wir lieber eine der neuen – und vor allem helleren – Außenfarben gewählt, die es bisher nicht in der MX-30-Farbkarte gab. Die Edition R ist nämlich in schwarz gehalten, wobei sich das Dach in Maroon Rouge Metallic abhebt. Eine lässige Reminiszenz an das pfiffige Mazda R360 Coupé aus den 1960er-Jahren.