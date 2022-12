Eine Nummer unter dem Ocean angesiedelt

Streng nach Zeitplan wurde im November 2022 die Produktion des Fisker Ocean in Graz gestartet, wie hier nachzulesen ist. Die US-amerikanische Marke hat aber schon den nächsten Pfeil im Köcher: den kleineren Pear.



Während der Ocean ein 4,78-Meter-SUV ist, soll der Pear, wenn er 2024 auf den Markt kommt, bloß 4,50 Meter messen, wie Fisker Inc. verlautet. Damit soll er ein "Elektrofahrzeug für Weltbürger und junge, urbane Innovatoren" sein, träumen die Amis, auch von einem "Mobilitäts-Device" statt einem herkömmlichen Auto ist die Rede. Nun ja, wenn wir einmal Gelegenheit für eine Ausfahrt bekommen, werden wir das natürlich testen. Bis dahin nehmen wir an, dass auch der Pear seine Insassen in erster Linie von A nach B bringen wird. In cooler, grüner Montur zumindest!



Nachhaltigkeit nach wie vor im Fokus

Was wir noch über das neue Fahrzeug wissen? Nach wie vor setzt Fisker Inc. auf Nachhaltigkeit, dazu kommen ein minimalistisches Konzept sowie intelligente und digital vernetzte, zukunftsweisende Funktionen für intuitive Steuerung und sportliches Fahren. Klarerweise ist die Technologie aktualisierbar ausgelegt, gespannt sind wir auf die angekündigten vielen "Branchenneuheiten", die im Pear stecken sollen. Platz für fünf Personen und "cleveren Stauraum" soll es ebenso geben. Na gut, das darf man von einem Auto mit Tiguan-Außenlänge schon erwarten.



Wirklich interessant ist die vorläufige Preisangabe, die mit 29.000 US-Dollar (zzgl. Mehrwertsteuer und abzgl. Förderungen) beginnt. Weitere Details und Spezifikationen sollen veröffentlichen werden, sobald sich Fisker dem Auslieferungsbeginn nähert. Für 250 Dollar werden Reservierungen entgegengenommen: Fisker-Inc-Homepage



Das Bild ist natürlich nur eine vorläufige Visualisierung. Vorserien-Fotos werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Über die im Pear eingesetzte Elektrotechnik ist offiziell noch nichts zu hören, wir rechnen jedoch mit etwa 500 Kilometer Reichweite bei einer Long-Range-Variante.