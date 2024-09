Elektrisch: Ori und Alpha

Gowow kommt aus China nach Europa und wird offiziell nach Italien, Großbritannien, Deutschland, Österreich, die Schweiz, Portugal und die skandinavischen Länder (Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland und Island) importiert. Vorerst sind zwei Modelle im Programm: Ori und Alpha.



Launch-Kampagne gestartet



Die Elektromotorräder sind in Europa mit einer L1e-Zulassung erhältlich. Weiters gibt es eine „unlocked Pure-Offroad“ Version, wo die maximale Leistung bei 9 kW und und das Drehmoment bei 420 Nm liegt. So kann die mögliche Geschwindigkeit (Spitze 100 km/h) voll ausgekostet werden.



Während Alpha auf einen 2,1-kWh-Akku setzt, sind es bei Ori 2,8 kWh, für einen funktionalen Alltag setzt man bei Gowow auf austauschbare Akkus. Die Garantie beträgt drei Jahre. Zur Individualisierung finden sich im Design große Oberflächen, die kreativ gestaltet werden können.



Bei der Ori gibt es eine Launch-Kampagne: Die ersten 100 Kunden zahlen 4.194 Euro (zzgl. MwSt.) und bekommen "ein spezielles kostenfreies Kit für die Transformation des Motorades in einer „Total-Black“ Ausführung", so Gowow. Der Hauptsitz der neuen Marke ist in München. Hier geht es zur Gowow-Homepage