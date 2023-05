"Elektrisierend" geht in die dritte Runde

Am 3. Juni wird es am Mittellandkanal also wieder "Elektrisierend", wie das große E-Mobilitätstreffen in der Autostadt genannt wird. Besucher können sich an diesem Tag intensiv über unterschiedliche Themenfelder der Elektromobilität informieren. Zu sehen sind natürlich zahlreiche Elektrofahrzeuge des Konzerns, darunter der sportliche Crossover VW ID.5 GTX oder der brandneue VW ID.7, der noch gar nicht auf dem Markt ist. Sogar der VW ID.2all gibt sich die Ehre! Porsche Taycan, Skoda Enyaq Coupé RS iV und Co sind ebenso mit dabei. Zum Rahmenprogramm gehören Expertentalks, Bildungsworkshops und ein actionreicher E-Mobilitätsparcours.



Unser Highlight: das Azubi-Car!



Von 12 bis 15:30 Uhr finden Expertentalks auf einer Bühne auf dem Piazza-Vorplatz statt. Armin Maus, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt, wird das Programm eröffnen.

Als Highlight sehen wir die Präsentation des GTE Azubi-Cars ab 14 Uhr. Mal sehen, was sich die jungen Leute dieses jahr ausgedacht haben!



Für die Kids stehen E-Gokarts, Hoverboards, Kickscooter, E-Quads und Mini-Segways auf einem E-Mobilitätsparcours zur Verfügung. So lässt sich die Mikromobilität spielerisch erleben. Auch nicht ohne: Beim Workshop „Robot Smart Car“ bauen und programmieren Jugendliche ab 14 Jahren unter professioneller Anleitung ein Modellauto mit Elektroantrieb, das sie anschließend mit ihrem Handy fernsteuern können.



Ah ja, dann gibt es noch DJ Axel: Er versorgt das Ganze mit seinen Beats. Neben Elektronischem sollen aber auch Charthits dabei sein. Und: Man muss sich per E-Mail an events@autostadt.de voranmelden, um freien Eintritt und kostenfreie Parkplätze zu genießen.



Mehr auf der Homepage der Veranstaltung Elektrisierend.