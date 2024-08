Elektro-Bulli am Salzburg Airport im Einsatz

Ständig kurze Strecken fahren, auf die Gäste warten auf dem Flughafenvorfeld und ähnliche Szenarien spielen dem Konzept des VW ID. Buzz für den Airport-Einsatz in die Hände. Das heute übergebene Fahrzeug soll ein Jahr lang als Imageträger für die Elektromobilität am Salzburg Airport W. A. Mozart dienen.



VW hat in Salzburg Tradition



Bettina Ganghofer, Geschäftsführerin des Salzburger Flughafens, zur Kooperation: „Mir bereitet es viel Freude, mit unserem langjährigen Partner zukunftsweisende Projekte umzusetzen. Wir profitieren alle davon, die Porsche Austria, der Salzburger Flughafen und seine Gäste. Jede noch so kleine Initiative zur nachhaltigen Transformation ist wichtig und innovative Mobilitätslösungen sind ein unverzichtbarer Bestandteil auf unserem Weg zur CO2-Neutralität bis 2040." Das Fahrzeug wird natürlich auch außerhalb des Geländes eingesetzt, um alle Bereiche des Einsatzes abzustecken. Etwa auf Botenfahrten. Die lange Tradition von VW-Modellen am Flughafen Salzburg bestätigt Wilfried Weitgasser, Porsche Austria Geschäftsführer. Er ergänzt: „Mit dem ID. Buzz eröffnen wir gemeinsam mit dem Flughafen ein neues Kapitel in Richtung nachhaltige Mobilität. Der Weg in eine CO2-neutrale Zukunft ist eine Gemeinschaftsaufgabe und bedarf der gemeinsamen Anstrengung von uns allen. Die E-Mobilität ist dabei die effizienteste und umweltfreundlichste Form Energie auf die Straße zu bringen – und jeder einzelne Beitrag zählt."