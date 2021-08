Elektro-SUV-Palette abgerundet

Audi vergrößert das Angebot an Q4 e-tron-Versionen: Neu im Sortiment ist einmal der ab 49.500 Euro (Brutto-Basispreis ab 51.420 Euro in Österreich) angebotene Q4 Sportback 40 e-tron, der mit bis zu 534 Kilometer Reichweite den Champion in der Elektro-Modellpalette der Marke gibt. Ebenfalls ab sofort bestellbar, und zwar ab 50.900 Euro (Brutto-Basispreis ab 53.800 Euro in Österreich), ist das neue Allrad-Modell Q4 45 e-tron quattro mit einer Reichweite von bis zu 490 Kilometern.



Beim Sportback 40 e-tron treibt ein E-Motor mit 150 kW/204 PS die Hinterachse an. Die Allrad-Variante nutzt je eine E-Maschine vorne und hinten. Sie bringen es zusammen auf 195 kW/265 PS, das ermöglicht den Sprint von null auf 100 km/h in 6,9 Sekunden und eine elektronisch begrenzte Spitzengeschwindigkeit von 180 km/h.



Zum Thema Nachhaltigkeit: Bilanziell werden die Modelle CO2-neutral hergestellt. „Audi stellt sicher, dass die CO2-Emissionen in der Lieferkette, im gesamten Produktionsprozess und in der Logistik u.a. durch die Verwendung von Strom aus erneuerbaren Energien anteilig vermieden oder reduziert worden sind. Dies schließt ausdrücklich die Produktion der Hochvoltbatterie mit ein. Im zweiten Schritt hat Audi nicht vermeidbare CO2-äquivalente Emissionen durch die Unterstützung von international anerkannten Klimaschutzprojekten ausgeglichen“, bestätigt der TÜV Nord die erfolgreiche Zertifizierung zum „klimaneutralen Produkt“.