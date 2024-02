Elektro-SUV beginnt nun bei 56.400 Euro

Bei Elektroautos ist das immer so eine Sache mit den Kaufpreisen: Im Kopf rattert es sofort, um die möglichen Förderungen abzuziehen. "Was zahle ich wirklich?" ist die große Frage. Nun, über 60.000 Euro Brutto-Listenpreis wird in Österreich 2024 gar kein BEV gefördert. Der Importeur der japanischen Automarke Subaru ist in sich gegangen und hat die Preise für sein E-Aushängeschild Solterra angepasst. Nun ist endlich die E-Mobilitätsförderung möglich!



Beide Varianten unter 60.000 Euro



Bisher startete der kantige Solterra, der immer mit zwei Elektromotoren (an jeder Achse einer) ausgerüstet ist, zu Preisen über 60.000 Euro. Das Grundmodell E-xperience kommt nun auf 56.400 Euro vor Förderungen. In Serie mit dabei sind unter anderem 12,3 Zoll-Touchscreen, Hybrid-Cloud-Navigation, Subaru Safety Sense (ein Paket an Assistenzsystemen) und der markentypische Allrad, den die beiden E-Aggregate ermöglichen. 465 Kilometer WLTP-Reichweite passen in den Alltag, die Batterie (71,4 kWh) wird mit 150 kW an der DC-Säule schnellgeladen (auf 80 Prozent: 30 Minuten).



Zusätzliche Fatures gefällig? Dann könnte der E-xperience+ das Richtige sein. Um 59.900 Euro sind etwa Kunstledersitze und Panorama-Glasdach mit an Bord. Beide Varianten profitieren von der Safe8-Garantie, die auch die Batterie über acht Jahre absichert, Kilometerbegrenzung gibt es laut dem Importeur keine.



Optisch soll das Auto auch hervorstechen? Dann ist das Topmodell spannender, denn hier gib es als Option (1.680 Euro) die Metallic Two-Tone-Lackierung. Eine reguläre Metallic-Lackierung kommt auf 1.200 Euro.