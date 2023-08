Elektro-SUVs für das Textilunternehmen

Ein einheitliches Auftreten war der Palmers-Crew scheinbar wenig wichtig, wie das Foto von der bereits im Juli erfolgten Übergabe zeigt: Die BYD Atto 3 glänzen in rot, grau, weiß und blau. Wie wir hörten, blieb der Innenraum unangetastet. Wer sich also sexy Spitzenbordüren im Cockpit vorstellt, liegt völlig daneben – auch wenn der Erfolg des österreichischen Unternehmens immer schon maßgeblich von fescher Unterwäsch’ abhängig war. Palmers zählt jedenfalls zu den ersten Fuhrparkkunden von BYD in Österreich und hat mittlerweile mehr als zehn Atto 3 – ein vollelektrisches SUV-Modell mit 4,46 Meter Außenlänge – im Fuhrpark.



Partnerschaft auf Augenhöhe



Aber lassen wir Daniel Jäger, Head of CX (Customer Experience), Sales and Network Development bei BYD Austria, zu Wort kommen: "Wir sind sehr stolz, das österreichische Traditionsunternehmen Palmers als Kunde gewonnen zu haben und leben eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Als junge – in Österreich noch recht unbekannte – Marke helfen uns solche Kunden freilich dabei, das Vertrauen und Interesse weiterer B2B-Kunden an der Marke BYD zu steigern."



Das Bild von der Auslieferung an Palmers zeigt Tatjana Urregg (Head of HR) sowie Martin Hauser (Teamlead DataIntelligence) von Palmers und ganz rechts Danijel Jäger.