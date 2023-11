Elektroauto-Aufladen beim Einkaufen

Bis Jahresende 2023 möchte Hofer bei seinen Filialen in Niederösterreich 14 Schnellladestationen eröffnen, diese befinden sich gerade in Bau. Eine, die schon fertig ist, befindet sich in Pöchlarn (Foto), wo sich CEO Horst Leitner begeistert zeigte: „Wir legen besonders Wert auf Komfort für unsere Kundinnen und Kunden. So müssen diese bei den Ladestationen auf unseren Parkplätzen nicht unbedingt rückwärts einparken, sondern können auch normal nach vorne mit dem Fahrzeug in den Parkplatz einfahren und wie gewohnt ihren Einkauf aus dem Einkaufswagen in den Kofferraum einräumen.“ Für die Zukunft können Elektromobilisten im blau-gelben Bundesland mit 450 neuen Ladepunkten (die meisten Stationen haben zwei Ladepunkte) rechnen.



Gut positioniert



Hofer hat sichtlich mitgedacht: Bei den meisten Supermarktparkplätzen werden sich die Ladestationen mittig zwischen den Parkmöglichkeiten befinden. So wird das erwähnte Komfort-Plus ermöglicht. In Pöchlarn sind insgesamt sechs Ladepunkte zu finden: Vier Mal kann mit maximal 120 kW DC geladen werden und zwei Mal mit maximal 60 kW: Alles schnell genug, um nach einem Einkauf ordentlich Zusatzkilometer auf dem Bodcomputer zu sehen.



Kooperationspartner EVN hat bei Hofer auch in Leopoldsdorf im Marchfeld, Schrems und Berndorf bereits Ladestationen installiert. EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz „In Sachen Ladeinfrastruktur konnte in den letzten Jahren das Henne-Ei-Problem gelöst werden und es entstand ein flächendeckendes Netz, das nun laufend verdichtet und verstärkt wird. Der stetige Ausbau an Plätzen des täglichen Lebens, wie Supermärkten oder Einkaufszentren ist dabei ein wichtiger Baustein.“



Zeig her deine Karte, ...



Ach ja, mit welcher Ladekarte kann man denn bei Hofer sein E-Auto aufladen? Eine eigene Karte ist nicht nötig, man setzt alle Partner des Bundesverbandes Elektromobilität Österreich (BEÖ). "Innerhalb dieser Gemeinschaft kann man übergreifend mit jeder beliebigen Karte eines der Partner an allen Ladestationen laden", heißt es. Das gilt also für ganz Österreich! Die EVN Ladekarte gibt es etwa unter diesem Link.