Elektroauto-Reifen: verschiedene Ansichten

In gewissem Maße sind Reifen immer eine Philosphiefrage. Sollen sie möglichst sportliche Leistungen ermöglichen oder so effizient wie möglich sein? Steckt man saisonal um oder ist der Ganzjahresreifen die geschicktere Wahl? Diskutieren lässt sich immer, wir stellen einfach vor, was neu am Markt ist.



Ein Jahr, ein Reifen



Winterliche Bergfahrten überlässt man anderen, in der Stadt liegt eh kaum Schnee? Dann bietet sich der Hankook iOn FlexClimate an: Der neue Ganzjahresreifen der iOn-Familie will die Grenzen der Möglichkeiten ausreizen, um die besten Eigenschaften beider Welten zu bieten. Etwa hohe Leistung auf Schnee bieten und dennoch geräuscharm sein. Auf nasser und trockener Fahrbahn performen und darüber hinaus geringen Rollwiderstand bieten. Ein Test des TÜV Süd mit vier Mitbewerbern aus dem Premium-Segment bestätigt ihm vor allem beim Bremsen bei Schnee und Nässe eine deutlich bessere Performance als die der Konkurrenz. Doch auch bei Aquaplaning, Kurvenhaftung bei Nässe und Beschleunigung auf Schnee werden die anderen ausgestochen. Getestet wurde die Dimension 235/45 R18 98W in Papenburg (D) und Ivalo (FIN) unter anderem auf dem Tesla Model 3 Performance. Um den Fahrkomfort eines Elektroautos hinsichtlich Geräuschentwicklung zu unterstützen, trägt der Hankook-Pneu eine spezielle Schaumstoffeinlage, die den Geräuschpegel im Innenraum reduziert. Mit der iOn-Innovative-Technology „Super Mileage“ will der südkoreanische Reifenhersteller die EV-Eigenschaft des hohen Gewichts durch die schwere Batterie im Griff haben und wenig Verschleiß garantieren.



Ein Reifen, alle Antriebsarten



Bei Continental geht man andere Wege und weist darauf hin, dass etwa der PremiumContact 7, ein Sommerreifen in einer Vielzahl von Größen zwischen 16 und 21 Zoll, für Elektroautos ebenso geeignet ist wie für Hybride oder Verbrenner. Mittlerweile sollen auch die neuen Produkte der Zweitmarken wie Semperit, Barum, Uniroyal und Co das Logo „EV Compatible“ auf der Seitenwand tragen.



Der Reifen, die KI



Sumitomo Rubber Industries, der Konzern hinter Falken, ist gerade an der Entwicklung spezieller EV-Reifen, die sich nicht nur um den Rollwiderstand kümmern, sondern den Luftstrom um den Reifen optimieren sollen. 2027 soll dieser energieeffiziente Reifen der nächsten Generation auf dem Markt sein.