Elektromobilität aus unterschiedlichsten Blickwinkeln

Youtube ist das neue Fernsehen und Podcasts sind das neue Radio. Das gilt natürlich auch für jene, die auf der Suche nach News rund um Elektromobilität sind. Neben den bekannten großen Medienhäusern tummeln sich in diesen sozialen Kanälen viele interessante, kleinere Broadcaster, oft aus dem unternehmerischen, privaten oder wissenschaftlichen Umfeld. Wir stellen Ihnen hier einige davon vor.



Content frisch von der Uni



Aus dem Uni-Umfeld, nämlich vom renommierten Karlsruhe Institute of Technology (KIT), kommt der Podcast „Geladen“, moderiert von Daniel Messling und Patrick Rosen, häufiger Gast ist der bekannt streitbare Batterieforscher Maximilian Fichtner. Die Themen fokussieren stark auf Batterieentwicklungen. Auch Chemiker Tom Bötticher betreibt einen sehenswerten privaten Video-Blog auf Youtube zum Thema Batterien.



Ebenfalls in ausgesprochen engagierter Privatinitiative geht der Oberösterreicher Wolfgang Vallant seit mehr als sieben Jahren als „Ecario“ mit kurzen bis ausführlichen Tests auf Youtube online. Kürzlich schaffte er es damit sogar auf das Titelblatt einer New-Mobility-Beilage einer großen österreichischen Tageszeitung.



Das beachtliche Wachstumspotenzial von privaten Influencern beweist der nach Eigendefinition größte deutsch­­sprachige Channel „Carmaniac“ von Ex-Radiomoderator Christopher Karatsonyi, der in den letzten fünf Jahren mit „Elektromobilität ohne rosarote Brille“ online geht. Der britische Channel „Fully Charged“, gegründet von Schauspieler Robert Llewellyn, ist überhaupt zu einem veritablen internationalen Medien­unternehmen angewachsen, das auch große Energiewende-Live-Events, unter anderem in Australien und den USA, veranstaltet.