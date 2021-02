Enthüllt: Neuer Honda HR-V Hybrid

Enthüllt: Neuer Honda HR-V Hybrid | 18.02.2021

Viel Platz und nur noch Hybrid-Antrieb

Der neue Honda HR-V verfügt nun serienmäßig über einen kräftigen Hybridantrieb. Darüber hinaus bietet das in schlankem Coupe-Design gezeichnete Kompakt-SUV neue Sicherheitsfunktionen und viel Platz im Innenraum. Verkaufsstart ist für Ende 2021 geplant.

Modern, glatt, effizient: Der neue HR-V will sein Äußeres rund um die Kernelemente Funktionalität und Schönheit herum kreiert wissen. Am auffälligsten ist dabei natürlich der farblich integrierte Kühlergrill. Sonst verkneift sich Honda übermäßigen Mut beim Ziehen harter Linien und setzt auf viele gerade Flächen und eine schlichte Linie. In Hinblick auf sehr extrovertierte Offerte jüngerer Zeit, wie den Hyundai Tucson oder den erst heute vorgestellten Nissan Qashqai sicher kein Fehler



Bei allem Außendesign ist das Kern-Argument des HR-V, sein Platzangebot, aber freilich nicht aus dem Fokus geraten, versprechen die Japaner: "Der brandneue HR-V bietet eine überzeugende Kombination aus Premium SUV-Design und außergewöhnlichem Platzangebot durch die intelligente Platzierung der Hybrid-Antriebskomponenten. Er behält den klassenführenden Innenraum des Vorgängermodells, der ausreichend Platz und maximalen Komfort für vier Erwachsene bietet."



Und apropos "Hybrid-Antriebskomponenten": Außer, dass der HR-V serienmäßig auf die e:HEV „Two-Motor-Hybrid“ Antriebstechnologie setzen wird, hat Honda noch keine Details zum Antrieb verraten.



Ebensowenig weiß man aktuell somit auch noch über Preise - aber bis Ende des Jahres ist ja noch reichlich Zeit und Honda wird vor der Einführung sicherlich noch einige Detail-Infos herausgeben.