Er soll das schnellste Fahrzeug der Marke werden

Noch geizt Polestar mit Details, sowohl was die Fakten zum Fahrzeug als auch die dazugehörigen Fotos betrifft. Das eine Detailbild zum Polestar 4 könnte auch ein Polsetar 3 sein – man sieht ja nur das Logo und die scharf gezeichneten LEDs.



Jedenfalls: Enthüllt wird der Polestar 4 auf der Shanghai Auto Show am 18. April. Er soll die Aerodynamik eines Coupés mit dem Platzangebot eines SUV verbinden. Ein Konzept, das seit dem BMW X6 (mit Verbrenner) wohl bekannt ist und auch bei Elektroautos fortgeführt wird, siehe etwa Skoda Enyaq iV Coupé. "Ergänzt wird das Gesamtpaket durch innovative Technologie", lässt Polestar anklingen, da spitzen wir natürlich die Ohren!



Gewisse Details kommen erstmals in Serie



Besonders spannend klingt das Versprechen, dass erstmalig bestimmte Designmerkmale und Nachhaltigkeitsverbesserungen, die ursprünglich in den Konzeptfahrzeugen von Polestar präsentiert wurden, nun erstmals in die Serienproduktion finden sollen. Auch nicht schlecht klingt der Satz: "Das elektrische SUV Coupé wird das bisher schnellste Polestar Serienfahrzeug sein."



Thomas Ingenlath, der CEO von Polestar führt weiters aus: "Der Polestar 4 ist nicht einfach eine modifizierte Version unseres ersten SUV. Stattdessen haben wir das gesamte Design überdacht, um eine neue Art von SUV Coupés zu schaffen."



Von einem Termin für den Marktstart und der Preisgestaltung des Polestar 4 wird derzeit noch nicht geredet.