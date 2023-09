Eröffnung Wiener Elektro Tage

Wer in Wien wohnt oder halbwegs reisefreudig bzw. flexibel ist, sollte seine Planungen umwerfen und zum altehrwürdigen Rathausplatz fahren. Denn die Wiener Elektro Tage wurden heute feierlich eröffnet. Bürgermeister Michael Ludwig hielt dazu gemeinsam mit Veranstalter Andreas Martin (Geschäftsführer Porsche Media & Creative) eine Ladekarte an eine symbolische Ladestation: Charge me up!



Wer jetzt nicht weiterlesen will und gleich losfährt: Checkt kurz noch unser YouTube-Short ab: Da fliegen die Tücher nur so von den Premieren! Das Premierenfeuerwerk am Rathausplatz



Bis zum 17. September gibt es viele Highlights zu sehen



Das Wichtigste zuerst: Zeit habt ihr bis zum 17. September, am Sonntag allerdings nur von 11 bis 15 Uhr. An den anderen Tagen kann man die Fahrzeuge und anderen Angebote von 11 bis 21 Uhr beschnuppern. Es stehen ja nicht nur Autos vor Ort. Neben Hankook, sharetoo, Wien Energie, Vespa/Piaggio, FACC und Moon Power sind auch der ÖAMTC, ÖBB Rail & Drive, OMV und viele andere Aussteller vor Ort.



Ihr habt unser YouTube-Short gesehen (siehe oben) und wollt mehr zu den Fahrzeugen wissen? Das sind die offiziellen Angaben zu den Premieren:



Audi RS e-tron GT ice race: Das einzigartige Designkonzept des Elektro-Sportwagens wurde vom legendären GP Ice Race in Zell am See und vom Audi quattro inspiriert.



Cupra Tavascan: Das vollelektrische und markant gezeichnete SUV-Coupé ergänzt in Kürze das Elektro-Portfolio der jungen Marke CUPRA. Das Pre-Booking startet mit den Elektro Tagen.



Fiat 600e: Fiat wird seiner Rolle als Vorreiter nachhaltiger, urbaner Mobilität erneut gerecht und präsentiert im Rahmen der Wiener Elektro Tage erstmals den vollelektrischen Fiat 600e.



Kia EV9: Der futuristisch anmutende Elektro-Geländewagen bietet bis zu sieben Sitze und ist in zwei elektrischen Antriebsvarianten erhältlich.



Volkswagen ID.7: Volkswagen präsentiert mit dem neuen ID.7 die erste vollelektrische Limousine der Marke. Reichweiten von bis zu 700 Kilometern (WLTP) sind möglich, der Vorverkauf startet mit den Elektro Tagen.



Porsche Mission X Concept: Der Mission X ist die spektakuläre Neuinterpretation einers Hypercars mit nach vorne oben öffnenden “Le-Mans-Türen” sowie hoch performantem und effizientem Elektroantrieb.



Inyo Cab: Inyo realisiert Leichtbaufahrzeuge, die autonom betrieben werden können. Das Inyo Cab kann bis zu vier Personen transportieren. Das modulare Konzept erlaubt Anpassungen an verschiedenste Transportaufgaben.



Zum weiteren Programm gehören Lemo, Deladap und Anna Buchegger auf der Hauptbühne sowie ein Kinder- und Familienprogramm und natürlich jede Menge Gastro-Stände.