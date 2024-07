Erfolgreicher Reichweitentest für E-Autos

Durchwegs positive Ergebnisse – das ist die Kernaussage des letzten großen Reichweitentests für Elektroautos, den der ÖAMTC gemeinsam mit seinem norwegischen Partnerclub NAF durchgeführt hat. Selbst bei Temperaturen zwischen drei und 13 Grad Celsius sowie starkem Regen konnte der Großteil der 26 Autos überraschend weite Strecken zurücklegen. "Die meisten Fahrzeuge verbrauchten trotz nassen und kalten Wetters weniger Strom als vom Hersteller angegeben. Zudem erreichten 50 Prozent der Testkandidaten den gewünschten Batterieladestand von 80 Prozent in einer halben Stunde oder sogar noch schneller", sagt ÖAMTC-Techniker Florian Merker.



Der Grund dafür liegt im geringen Stromverbrauch. Das liegt zum einen daran, dass die Hersteller es geschafft haben, die Verbräuche immer weiter zu senken. "Gleichzeitig machen die tatsächlich auftretenden Reichweitenverluste eine umfassende Verbraucher:inneninformation seitens der Autoindustrie notwendig, damit Käufer:innen die Alltagstauglichkeit von Elektroautos besser einschätzen können", so Merker weiter. Positiv zu vermerken ist vor allem, dass nicht nur teure Premium-Modelle gut abschnitten, sondern auch günstigere Elektroautos. "Selbst die günstigeren Modelle verfügen über einen niedrigen Verbrauch sowie gute Reichweite."



Top 5 mit geringster Reichweitenabweichung

Fahrzeug Abweichung

Mini Countryman SE All4 4,2%

BYD SealU -0,2%

Xpeng G6 -3,5%

Kia EV9 -6;0%

NIO EL6 -6,3%



Ein weiterer wichtiger Aspekt des Reichweitentests: Die Hälfte der 26 getesteten Autos lud die Batterie in einer halben Stunde von zehn auf 80 Prozent, einige konnten die vom Hersteller angegebene Ladezeit sogar unterschreiten. "Selbst günstigere Fahrzeuge können mittlerweile so schnell geladen werden, dass man nach einer kurzen Pause weiterfahren kann", sagt Merker. Die Nase vorn bei sämtlichen Entwicklungen betreffend Schnellladen, Navigation oder Auflade-Vorbereitung haben aber weiterhin die Premium-Modelle. "Es gibt immer mehr Fahrzeuge, die die Autobatterie zum Laden vorwärmen und Fahrer:innen eine präzise Schätzung des verbleibenden Batteriestandes und der restlichen Reichweite geben."