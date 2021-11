Erste Einblicke jetzt, Präsentation am 17. November

Hybride, Plug-in-Hybride, Elektroautos und Wasserstoff-Brennstoffzelle: Bei alternativen Antrieben ist Hyundai sehr gut unterwegs. Der Ioniq 5 ist beispielsweise der jüngste große Wurf im Kapitel Elektromobilität und vom Staria soll es bald eine Wasserstoff-Version geben (by the way: Nach wie vor kursieren Gerüchte, dass es eine Staria-Elektroversion geben wird. Falsch: Als Nutzfahrzeug kategorisiert, bleibt es bei der Brennstoffzelle).



Nun aber gönnen uns die Südkoreaner den ersten Blick auf das Konzept Seven. Wie von Ioniq 5 und Staria gewohnt, ist die Lichtsignatur – wie in einem Raster angeordnete LEDs – der große Hingucker. Das vollelektrische SUV-Konzept soll aber vor allem innen mit frischen Ideen punkten. Von diesen sieht man derzeit noch nichts, die komplette Enthüllung erfolgt erst bei der Pressekonferenz auf der "AutoMobility LA" am 17. November. Die Öffentlichkeit kann ab dem 19. November die Messe in der Stadt der Engel besuchen.



Neben der neuen, den elektrischen SUVs vorbehaltenene Namensgebung, soll der Seven durch seinen Lounge Charakter im Innenraum auffallen. Die Betonung liegt zudem auf nachhaltigen Materialien. Als vollelektrisches Fahrzeug wird der Seven ein Teil der Ioniq-Familie sein – der Submarke für BEV (Battery Electric Vehicles) bei Hyundai.



Früher am Markt wird dennoch wohl der Ioniq 6 – eine sportliche Elektrolimousine – sein. Konkrete Angaben gibt es noch bei keinem der beiden Modelle.