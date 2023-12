Was Smart schon immer konnte: Anders sein. Auch wenn die Frage noch immer unbeantwortet bleibt, ob und wann uns Smart wieder einen kleinen Cityflitzer anbietet, schaut die Zukunft vielversprechend aus. Denn das schicke SUV-Coupé #3 startet unter 40.000 Euro und bringt schon in Serie allerhand mit. Die einzigen extra Kästchen zum Ankreuzen findet man neben der Lenkradheizung, der Anhängerkupplung mit überraschend hohen 1,6 Tonnen Zuglast und den sehr außergewöhnlichen Sonderfarben. Alle Sicherheitssysteme, Fahrassistenten und Multimediasysteme sind bei allen Ausstattungslinien mit dabei. Parkassistent und Matrix-LED gibt’s nur bei den Top- Ausstattungen.



Sportwagen ärgern mit dem Brabus



Beim #3 – die Raute wird als „Häschtäg“ ausgesprochen – gibt es fünf Ausstattungslinien. Das macht die Wahl sehr einfach und das Konzept transparent. Wer Sportwagen ärgern möchte, der greift zur Topversion Brabus (ab 52.200 Euro) und beschleunigt in 3,7 Sekunden auf 100 km/h. Diese hat einen Allradantrieb und eine nahezu ideale Gewichtsverteilung von 50:50, was man vor allem auf sehr kurvigen Straßen merkt, er ist einfach nicht aus der Ruhe zu bringen, was wir auf Mallorca ausgiebig ausprobieren konnten. Die Ingenieure haben außerdem deutlich größere Bremsen verbaut, als rechnerisch notwendig wären und so verzögert er auch wieder so schnell wie er losgesprintet ist.



Die Modelle ab Pro+ (ab 44.700 Euro) haben einen 66 kWh großen Akku, womit sie im Bestfall 455 Kilometer Reichweite (WLTP) erreichen. Geladen wird, außer in der Basisversion, mit 22 kW AC und 150 kW DC. Somit wird auch die Langstrecke nur von kurzen Ladepausen unterbrochen. Apropos Langstrecke: Gesessen wird auf Leder- oder Alcantara-Sitzen mit einem gut ausbalancieren Verhältnis zwischen Komfort und Seitenhalt.

Bestellbar ist der #3 ab sofort. Und: Er soll bereits im ersten Quartal 2024 ausgeliefert werden, denn die ersten 1.300 Fahrzeuge für Europa sind bereits auf dem Weg. Das Basismodell Pro mit der 49 kWh großen Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie beginnt bei 39.700 Euro und verfügt über eine WLTP-Reichweite von 325 Kilometern. Für jene, die einen Smart nach wie vor als Cityflitzer sehen, reicht das vollkommen.