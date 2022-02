Technisch basiert der GV60 auf der von Hyundai entwickelten E-GMP-Plattform (Electric-Global Modular Platform), auf der auch die Geschwister Hyundai Ioniq 5 und Kia EV6 aufbauen. Ab 2025 sollen alle neuen Modelle über einen reinen Elektroantrieb verfügen, der GV60 macht den Anfang, so der Hersteller.



Der GV60 wird mit einem Elektromotor mit 168 kW/228 PS und Hinterradantrieb sowie als Version mit zwei Elektromotoren und Allradantrieb, dann in der kleineren Version mit 160 kW hinten und 74 kW vorn, oder in der leistungsstärksten Version mit jeweils zwei 160 kW/217 PS Motoren verfügbar sein.

Die Leistung des Topmodells lässt sich per Boost-Funktion am Lenkrad für zehn Sekunden um zusätzliche 20 kW auf 180 kW/244 PS je Motor steigern, um auf eine Systemleistung von maximal 490 PS zu kommen. Durch den Elektroantrieb ist der GV60 sehr drehmomentstark. Das maximale Drehmoment liegt bei 700 Nm und liegt Elektrofahrzeug-typisch ohne große Verzögerung an. Der Sprint von 0 - 100 km/h dauert kurze 4,0 Sekunden.



Geladen werden kann die in allen Modellen identische 77,4-kWh-Batterie mit neuester Technik und 400/800-Volt-Multi-Schnellladesystem an einem 350 kW-Supercharger von zehn bis 80 Prozent in nur 18 Minuten - an einer 50 kW-Ladesäule sind es schon 71 Minuten und an der heimischen Wallbox kann man sich auf grob sieben Stunden und 20 Minuten Ladezeit einstellen.



Innovativ in der Außenansicht: Die Spiegel gibt es nicht mehr klassisch verspiegelt, sie werden als Kamera ausgelegt und ihr Bild im Innenraum auf zwei Bildschirme übertragen. Das sorgt zusammen mit den 21-Zoll-Leichtmetallfelgen und der dynamischen Coupe-Linie mit markantem Flügelspoiler für ein sehr sportliches Aussehen. Das markentypische Zwei-Linien Design begleitet uns auch bei den LED-Scheinwerfern in der Front und den LED-Leuchten im Heck.

Der Fünfsitzer verfügt über einen 432 Liter fassenden Kofferraum, unter der Motorhaube vorn gibt es ein zusätzliches Fach, das 53 Liter beim RWD-Modell und 20 Liter beim AWD-Modell aufnehmen kann.



Der Innenraum ist sehr geräumig, auch weil die Mittelkonsole quasi schwebt, und trumpft mit modernster Technik wie dem geschwungenen, zweigeteilten Panorama-Display auf. Über eine intelligente Gesichtserkennung lässt sich das Fahrzeug ohne Schlüssel in der Hand öffnen (es ist eine Kamera in der B-Säule verbaut), darüber lassen sich die Einstellungen von Head-up-Display, Lenkrad, Spiegeln und Sitzeinstellung für bis zu zwei Fahrer speichern.



Die finalen Preise für den Genesis GV60 stehen aktuell noch nicht fest, geplanter Markstart in Deutschland ist aber noch im Frühjahr 2022. Für Österreich gibt es noch keine Informationen zu einem eventuellen Markteintritt.