Erste VW ID.3 wurden schon übergeben

Fährt der Papst elektrisch? Konkret wird darauf (noch) nicht eingegangen, aber mit der Dekarbonisierungsstrategie des Vatikans wird es auch den Pontifex früher oder später betreffen. Eine klimaneutrale Flotte bis 2023 ist fix im Plan, sozusagen göttliche Vorsehung.



Knapp 40 Fahrzeuge sind vorgesehen



Gemeinsam mit Imelda Labbé, Volkswagen Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales, war Dr. Christian Dahlheim, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen Financial Services AG, beim Papst, um zwei ID.3 Pro Performance auszuliefern. Wir freuen uns sehr, den Vatikan bei diesem wichtigen Projekt unterstützen zu können. Das ist etwas ganz Besonderes für uns und zeigt, dass wir mit unseren Mobilitätslösungen absolut wettbewerbsfähig sind.“ Labbé sprach von der "Attraktivität unserer vollelektrischen ID. Modelle“, die unterstrichen wird, wenn künftig Beschäftigte des Vatikans damit unterwegs sind.



Über Volkswagen Financial Services wird ab Anfang 2024 eine ganze Flotte an vollelektrischen Fahrzeugen ausgeliefert. Neben dem kompakten ID.3 fallen auch die Crossover-Modelle ID.4 und ID.5 darunter. Als Größenordnung wird "knapp 40" Fahrzeuge genannt.