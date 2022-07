Es gibt einen Cupra Born zu gewinnen

Ein paar weitere Eckdaten zum Auto: Der besagte Cupra Born wird in der Lackierung Mondstein-Grau verlost und bringt unter anderem mit 12-Zoll Navigationssystem, Head Up Display, Voll-LED Scheinwerfer, 19-Zoll Alufelgen, Assistenzpaket (Parkhilfe vorne & hinten & Rückfahrkamera, ACC & Frontassistent), Ampelerkennung (Car2X) und beheizbare Sportschalensitze mit. Gemeinsam mit seinem 58 kWh-Akku, den 204 PS, 310 NM Drehmoment und feschem Styling also ein richtig feines Wagerl. Vor allem "um sonst".



Verlost wird das gute Stück durch Österreichs reichweitenstärksten Radiosender "Hitradio Ö3". Die Aufgabenstellung des Gewinnspiels ist dabei grundsätzlich einfach: Moderator Philipp Hansa singt und interpretiert einen bekannten Song im Auto, während dessen Fenster geschlossen sind. Weder Song noch Moderator sind also zu hören. Rein an seinen "Moves" und Lippenbewegungen muss also erkannt werden, um welchen Song es sich wohl handelt. Seinen passenden Tipp abgeben kann man bis 7. August um 9:00 Uhr. Am darauffolgenden Tag, Montag, dem 8. August, wird sodann unter allen richtigen Einsendungen im Ö3-Wecker der Sieger ermittelt. Ob man sich darauf Hoffnungen machen kann, weiß man als Teilnehmer dabei schon. Die Auflösung des Songtitels findet nämlich bereits am Sonntagnachmittag im Rahmen des BeachVolley Nations Cup direkt am Centercourt am Wiener Heumarkt statt.



Hier geht’s zum Gewinnspiel von Hitradio Ö3 und CUPRA!



CUPRA als Mobilitätspartner des BeachVolley Nations Cup 2022

Nach den Weltmeisterschaften 2017 und den Europameisterschaften im August 2021 schreibt Wien mit dem A1 CEV BeachVolley Nations Cup ein weiteres Mal Beachvolleyball-Geschichte. Zum ersten Mal überhaupt finden Beachvolleyball Team-Europameisterschaften statt – und das im Herzen Wiens.



Das Turnierformat ist sowohl für Fans als auch für Spielerinnen und Spieler neu und verspricht Spannung während des gesamten Turniers. Pro Geschlecht treten acht Nationen mit je zwei Teams an. Dabei kämpfen die Sportlerinnen und Sportler erstmals um den Titel des Europameisters der Nationen. Die Location am Heumarkt wird wie 2021 für Stimmung auf Topniveau sorgen und auch die allseits beliebten Night-Sessions werden ihr Comeback im Herzen der Stadt feiern.



CUPRA unterstützt die Veranstaltung als offizieller Mobilitätspartner mit insgesamt 25 Fahrzeugen, die in Wien als Shuttles für Spieler, Spielerinnen und VIP-Gäste im Einsatz sein werden. Im und um den Center Court machen die neuesten Produkte aus dem Hause CUPRA auf sich aufmerksam: der rein elektrische CUPRA Born, der CUPRA Formentor VZ5 in neuer Sonderlackierung Taiga Grey und das Konzeptfahrzeug CUPRA Urban Rebel als Racing-Version.