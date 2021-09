Europa wird am schnellsten auf E-Autos umsteigen

Europa wird am schnellsten auf E-Autos umsteigen | 07.09.2021

McKinsey Studie zeigt elektrische Zukunft in Europa

Die Zukunft der Autoindustrie ist elektrisch. Dies geht aus der Studie "Why the automotive future is electric" hervor, die die Unternehmensberatung McKinsey & Company zur IAA Mobility in München vorgestellt hat. Mit 75 Prozent Marktanteil von E-Autos an allen neu zugelassenen PKW im Jahr 2030 wird Europa den Wandel anführen, noch vor dem in absoluten Zahlen größten E-Automarkt China mit 70 Prozent und den USA mit 65 Prozent Anteil, heißt es in der Studie.