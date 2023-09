Kennen Sie den Smart #1? Wenn, dann wohl nur vom darüber Lesen, denn der Marktstart des ersten vollelektrischen Crossover-Modells der Marke verzögert sich – im Herbst soll es schließlich so weit sein. Wer sich einen Kauf überlegt hat, wird jetzt vielleicht zögern: Auf der IAA in München wurde der ungleich schickere #3 präsentiert.



Vier Versionen, eine davon limitiert



Wie gewohnt werden bei der schnittigeren Version die Preise steigen, Angaben dazu gibt es noch nicht, der Marktstart erfolgt Anfang 2024. Pro+, Premium, 25th Anniversary Edition und Brabus heißen die Versionen, die gut geschnürte Pakete darstellen und gewöhnliche Extras überflüssig machen. Wer zur Jubiläumsversion greifen will, sollte schnell handeln, es gibt eine Limitierung – auch hier nennt Smart noch keine konkrete Zahl.



Neben hochwertigen Features wie Wärmepumpe, Beats-Audiosystem, Head-up-Display, und Duo-Ledersitzen, die auch schon bei Premium an Bord sind, verfügt der exklusivste #3 über ein spezielles Panoramadach mit LED-Details in der Scheibe.



Die Qualität im Innenraum ist top, bereits das Vorserienmodell in der Ausstattung Premium, das uns in den Goldberg Studios in München für eine Sneak Preview vor der IAA zur Verfügung stand, fühlte sich ganz schön hochwertig an. Und die Lackierung Electro Blue Matte finden wir ausgezeichnet!



