Event rund um die Elektromobilität

Wer dieser Tage in Wien ist und sich für Elektromobilität interessiert, kommt an den Wiener Elektro Tagen kaum vorbei. Im Herzen der Hauptstadt präsentieren die Importeure ihre Neuheiten und haben sogar Premieren im Gepäck.



Schon einmal im neuen Kia EV6 GT gesessen? Hier ist es möglich. Bereits den neuen VW ID.Buzz inspiziert? Dessen Bühne sticht in der Mitte des Platzes besonders heraus. Mit dabei sind auch Fiat, Toyota, Audi, Porsche, Cupra, Skoda. Wer Zweiräder bevorzugt, checkt die elektrischen Vespa/Piaggio aus oder den Mó von Seat, KTM bietet einen Parkour für Kids an. Bei den Ständen finden sich weitere Aussteller, die das Spektrum abrunden, etwa Vibe mit dem E-Auto-Abomodell oder Share Too, die neue Sharingwelt mit VW ID.3, Cupra Born oder Skoda Enyaq iV. Auch an die Ladeinfrastruktur wird mit Moon Power und – für Firmen – Kostad gedacht. Gesehen haben wir bei unserem Besuch auch den E-Renner von TU Wien Racing und Gibeswiederher.at, wo man sein Auto bewerten und über Händler veräußern kann.



Ach ja, Konzerte gibt es auch noch, am Samstag (18. Juni) etwa James Cottrial, der für 18:00 Uhr angekündigt ist. Danach legt DJ Martina Kaiser auf. Immer wieder kommt es zu Talk-Runden auf der Bühne.



Veranstaltet werden die Wiener Elektro Tage von PMC aka Porsche Media & Creative, die eigene Media Agentur der Porsche Holding Salzburg. Am Freitag und Samstag lauten die Öffnungszeiten 11:00 bis 21:00 Uhr, am Sonntag 11:00 bis 19:00 Uhr.