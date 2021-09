Fiat 500 Elektro bekommt Mini-Facelift

Die Einstiegsversion, der 500 Action, ist jetzt mit "Fiat Monogramm"-Sitzbezügen aus hochwertigem Recycling-Material ausgestattet. Zudem verfügt der Stromer über eine innenliegende Antenne. So muss zum Beispiel bei der Fahrt in die Waschanlage keine Antenne mehr demontiert werden. Ein zusätzlicher USB-C-Anschluss an der Konsole zwischen den beiden vorderen Sitzen ermöglicht zudem die Verwendung der modernsten Kabelgeneration etwa zum Verbinden und Laden von Smartphones.



Fürs kommende Modelljahr stehen sieben Varianten zur Wahl. Die Ausstattungsversionen Icon und "la Prima" werden jeweils als zweitürige Limousine mit großer Heckklappe, als Cabrio sowie als 3+1 mit zusätzlicher hinterer Tür auf der Beifahrerseite angeboten. Ihre Akkus verfügen über eine Kapazität von 42 kWh. Die Einstiegsversion Action ist mit einem 23,8-kWh-Akku ausgestattet und ausschließlich als Limousine zu haben.



Die 2022er-Versionen sind ab sofort bestellbar, und zwar zu Preisen zwischen 26.790 und 37.990 Euro. Zumindest in Deutschland. Für Österreich fehlten uns zum Zeitpunkt dieser News noch entsprechende Infos.