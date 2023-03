Fisker Ocean: Rekord-Reichweite WLTP-bestätigt

Von Paris bis Frankfurt ohne zu laden; das wäre theoretisch mit dem Fisker Ocean mit Hyper Range Batterie tatsächlich möglich. Zumindest nach den Ergebnissen der offiziellen WLTP-Messungen. Damit übertrifft der bei Magna in Österreich konstruierte und gebaute Stromer nicht nur die zuvor abgegebenen Schätzungen des Herstellers, sondern auch alle anderen batterieelektrischen SUVs am Markt. Da kann tatsächlich weder der Mercedes EQS SUV (bis zu 660 Kilometer), noch das Tesla Model X mithalten (bis zu 576 km).



“Diese Leistung stellt einen wichtigen Meilenstein für alle Mitarbeiter bei Fisker dar. Wir freuen uns, dass die Reichweite unsere vorläufigen Berechnungen übertrifft,” sagte CEO Henrik Fisker, der zudem für den 28. April 2023 eine vollständige Typgenehmigung durch die Behörden für Europa erwartet – darauffolgend sind die ersten Auslieferungen an Kunden geplant.



Die ersten europäischen Fisker-Center werden am 11. April 2023 in Wien und Kopenhagen eröffnet, weitere Center und Lounges in ganz Europa und den USA öffnen im Lauf des Jahres 2023. Bestellt werden kann der Wagen bereits jetzt über die Website von Fisker. Hierzulande liegt der Basispreis dabei bei 39.500 Euro für den Fisker Ocean Sport, der dann eine Reichweite von 440 km laut WLTP mitbringt. Das mit der Rekord-Reichweite gesegnete Modell kommt hingegen auf mindestens 67.550 Euro.