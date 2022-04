Fisker Ocean mit schlauem Allrad

Der SUV "made in Austria" - er wird bei Magna in Graz mit einem hohen Anteil an Magna-Komponenten vom Band laufen - verspricht viel. Unter anderem sich am Steuer eher wie ein Sportwagen, denn ein SUV anzufühlen. Richten soll eben das allem voran der "Smart Traction" genannte Allradantrieb, der für die Modelle Fisker Ocean One und Extreme zur Serienmitgift gehört und für den Fisker Ocean Ultra als Extra dazu geordert werden kann.



Im Detail soll das Torque-Vectoring-fähige System gleichzeitig die Performance und Sicherheit erhöhen, aber auch die Effizienz steigern können. Konkret verspricht Fisker, dass das System das Drehmoment in Längsrichtung zwischen den Vorder- und Hinterrädern verteilt und so für optimale Traktion bei scharfen Kurvenfahrten sorgt. Gleichzeitig sollen die Motoren so intelligent angesteuert werden können, dass einerseits auf rutschigem Untergrund immer genug Traktion vorhanden ist, gleichzeitig aber auch der Energieverlust minimiert und die Reichweite so maximiert wird. Mehr Details bleibt man schuldig.



Wir tippen allerdings stark darauf, dass Fisker damit auch nur einer im Dezember 2021 von Magna selbst vorgestellten Technologie mit Namen "EtelligentReach" einen neuen Namen verpasst und für den Ocean zugekauft hat. Mehr Informationen und ein passendes Video von Magna selbst findet ihr hier.



Zur Erinnerung: In Österreich kommt die vollgepackte Launch Edition (Doppelmotor-AWD, 630+ Kilometer Reichweite) auf 69.950 Euro, während das Grundmodell Sport (Einzelmotor, Frontantrieb, 440+ Kilometer Reichweite) ab 41.900 Euro zu haben ist. Reservierbar ist der Ocean bereits. Fisker vermeldete Ende Februar, dass bis dahin 40.000 Interessenten eben das mit einer Anzahlung von 250 Dollar getan hätten. Auch Vorbestellungen für den limitierten Fisker Ocean One, besagte Launch Edition, nimmt man nach wie vor und noch bis 1. Juli entgegen. Wann genau die Auslieferungen starten werden, ist aber nach wie vor nicht bekannt.