Wer bei MattzGarage in Aderklaa vorbeischaut, erfreut sich im Normalfall an historischen US-Fahrzeugen, die dort neues Leben eingehaucht bekommen. Doch neben Mustang und Apache steht nun ein Pick-up, der die alte Tradition der automobilen Packesel mit moderner Elektromobilität verbindet: Matt Davidsons Speedshop kümmert sich künftig um den Vertrieb der von elektroauto.at (Sitz in Hallein) importierten Ford F-150 Lightning in Ostösterreich.



Umfänglich für Europa umgerüstet



In den USA wurde der 5,91-Meter-Ami bereits 2021 präsentiert. Was dort gut ankommt, schätzen auch bei uns jene, die vollelektrische Fortbewegung und ein pfiffiges Arbeitsgerät kombinieren möchten. Nur brauchen sie besseren finanziellen Rückhalt, während über dem Teich etwa 57.000 Dollar reichen, sind es bei uns mindestens 98.000 Euro netto. Die Extended-Range-Variante, wie wir sie gefahren sind, kostet 138.000 Euro netto. Grund sind Umrüstarbeiten und das kostspielige Einzelgenehmigungsverfahren. Egal ob Infotainment und Navigation oder CCS-Schnellladestandard, bei der Nutzung des Fahrzeugs fühlt es sich wie ein offizielles Importauto an, auch wenn viel Arbeit dahinter steckte. Zum Infotainment: Es ist aus dem Ford Mustang Mach-E bekannt, bietet aber spezielle Untermenüs, etwa eine Geländefunktion und die aktivierbare Differenzialsperre.