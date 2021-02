Ford Galaxy und S-Max auch als Vollhybrid

Ford Galaxy und S-Max auch als Vollhybrid | 09.02.2021

Alternativen zu den jeweils gleich starken Dieseln

Ford stattet seinen bis zu siebensitzigen Sportvan S-Max und seine Großraum-Limousine Galaxy jetzt auch mit einem Vollhybrid-Antrieb aus. Der besteht aus einem 2,5-Liter-Vierzylinder-Benziner und einem Elektromotor. Die Systemleistung liegt da wie dort bei 140 kW/190 PS.

Die beim Bremsen oder Segeln gewonnene Energie wird in einem flüssigkeitsgekühlten 1,1 kWh-Akku mit 60 Zellen gespeichert. So können die beiden Vollhybride kurze Strecken auch rein elektrisch zurücklegen oder im kombinierten benzin-elektrischen Modus fahren.



Als Getriebe kommt ein stufenloses CVT-Automatikgetriebe mit simulierter Schaltfunktion zum Einsatz. Ford verspricht ein "harmonisches Zusammenspiel von Benzin- und Elektromotor", beim S-Max auf einen Normverbrauch von 5,6 Litern je 100 Kilometer sowie eine 0-100-Spurtzeit von 9,8 Sekunden und sieht die beiden Neuzugänge als "attraktive Alternativen zu den jeweils gleich starken Dieseln dieser Baureihen". Wichtiger Aspekt: Bei beiden Modellen führt die zusätzliche Technik nicht zu Einschränkungen beim Platzangebot. Das maximale Ladevolumen von 2.020 Litern bleibt also erhalten. Zudem bietet der S-Max als FHEV eine maximale (gebremste) Anhängelast von bis zu 1.750 kg; nur 250 kg weniger als beim Diesel.



S-Max und Galaxy können ab sofort bestellt werden. In Österreich startet der S-Max FHEV bei 47.850 Euro, der Galaxy bei 50.850 Euro. In Deutschland hingegen wird er zu Preisen ab 41.490 und 43.490 Euro angeboten.