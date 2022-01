Ford Kuga 2,5 Duratec PHEV ST Line X – im Test

Die alte Geschichte mit der Qual und der Wahl hat einen neuen Protagonisten: den Ford Kuga. Der Kölner SUVKlassiker kann in seiner dritten Generation nicht nur als Diesel und Benziner, nicht nur als Mildhybrid und Vollhybrid, sondern auch als Plug-in-Hybrid bestellt werden. Und dieser hat es in sich: Vorläufig ist der Kuga PHEV (Plug-in Electric Vehicle) das meistverkaufte Plug-inHybridfahrzeug in Europa.

Das X macht den Unterschied

Eine große Auswahl gibt es auch bei den Ausstattungslinien. Mit dem ST Line X haben wir die dynamische Seite des Kuga PHEV in dramatischster Auslegung getestet. Denn mit dem X wird die ohnehin lässige ST Line um dunkel getönte Scheiben ab der zweiten Reihe, LED-Scheinwerfer mit Fernlichtassistent und Sitzbezüge in Wildleder-Optik mit roten Ziernähten aufgewertet. Ja, auch luxuriöse Features sind dann zusätzlich an Bord: Das reicht von der elektrischen Heckklappe mit Sensorsteuerung über den zehnfach elektrisch verstellbaren Fahrersitz bis zum Soundsystem von B&O.



Grundsätzlich fällt die ST Line vor allem durch ihren Body Kit auf. 18-Zoll-Felgen und ein unten abgeflachtes Lenkrad sprechen eine ebenso deutliche Sprache. Ob der Plug-in-Kuga die Sportansprüche einlösen kann? Also, in erster Linie bleibt er ein Kompakt-SUV der praktischen Sorte, doch mit 9,2 Sekunden auf 100 km/h und 200 km/h Spitze ist er der rasanteste Kuga, in den Benzin (und Strom) nachgefüllt wird. Nur der 190-PS-Diesel kann ihm das Wasser reichen. Ist die 14,4-kWh-Batterie voll, können etwa 50 Kilometer rein elektrisch zurückgelegt werden, wie gewohnt sind Topografie und Fahrstil für die tatsächlich zurückgelegte Strecke hauptentscheidend.

Technische Daten



Leistung | Drehmoment 225 PS (165 kW) | 200 Nm

0–100 km/h | Vmax 9,2 s | 200 km/h

Getriebe | Antrieb CVT | Vorderrad

E-Reichweite 57 km (WLTP)

Ø-Verbrauch 1,3 l/100 km | 15,6 kWh /100 km

Ladedauer ca. 3,3 h1 | ca. 6 h2

Kofferraum | Zuladung 486–1.481 l | 476 kg

Garantie Fahrzeug | Batterie 2 Jahre | 8 Jahre/160.000 km

Basispreis | NoVA 42.700 (inkl.) | -



das gefällt uns: „Sensico“-Bezüge statt Leder

das vermissen wir: PHEV immer ohne Allrad

die Alternativen: VW Tiguan, Hyundai Tucson als PHEV