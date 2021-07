Ford Mach-E schafft Reichweitenrekord

So weit kam bis jetzt noch kein anderes batterielektrisches Serienfahrzeug: Der neue Ford Mustang Mach-E mit der größeren der beiden lieferbaren Batterie-Packs und Heckantrieb darf sich fortan hochoffiziell als Guinness Weltrekorthalter nennen, nachdem er seine Effizienz bei einer Langstreckenfahrt vom Nordosten in den Südwesten der britischen Insel demonstriert hat.



Los ging es in John O'Groats, einem Ort an der Nordostspitze Schottlands. Ziel war Land's End im äußersten Westen von Cornwall. Eine unabhängige Auswertung der Daten zeigte, dass der Ford Mustang Mach-E pro Kilowattstunde elektrischer Energie rund 6,5 Meilen zurückgelegt hat. Bezogen auf die tatsächlich nutzbare (= netto) Batteriekapazität von 88 Kilowattstunden spiegelt die erreichte

Effizienz des Rekord-Fahrzeugs eine Reichweite von über 500 Meilen wider – dies entspricht etwas mehr als 800 Kilometern mit einer einzigen Akkuladung und übertrifft damit die Werksangabe von 610

Kilometer (WLTP, kombiniert) für diese Mach-E-Version um satte 200 Kilometer. Verschwiegen wurde dabei leider, welche Durchschnittsgeschwindigkeit dabei erzielt worden ist.



So oder so – die insgesamt 1.351 Kilometer vom Nordosten in den Südwesten der Insel – die größte Distanz, die man in Großbritannien auf der Straße zurücklegen kann –, erforderte unterwegs nur zwei

kurze Ladestopps mit einer Gesamtdauer von weniger als 45 Minuten. Eine weitere Erkenntnis ist der britischen Straßenverkehrsordnung zu verdanken: diese empfiehlt alle zwei Stunden eine Fahrpause von mindestens 15 Minuten. Im Zuge der Rekordfahrt stellte sich heraus, dass sicherheitsbewusste Fahrer länger pausieren, als ihre Fahrzeuge aufladen. Das Weltrekord-Team Paul Clifton, BBC-Transport-Korrespondent, sowie Fergal McGrath und Kevin Booker, die bereits Sparrekorde mit Benzinern und Dieseln aufstellten, waren sich einig: "Pro Testtag haben wir rund 400 Kilometer gemacht und hatten abends noch 45 Prozent Batterieladung".