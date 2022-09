Ford wertet Mach-e noch weiter auf

Die vermutlich wichtigste Veränderung findet sich in der neuen Ausstattungsversion "Premium": Sie, erhältlich mit Heckantrieb und großer Batterie, verfügt über all die Merkmale, die bisher den Allrad-Varianten vorbehalten waren. Damit zählen etwa Matrix LED-Scheinwerfer, 19-Zoll-Felgen, rot lackierte Bremssättel, Dachhimmel in schwarz und die Ambiente-Beleuchtung bei ihr zum Lieferumfang ab Werk. Zugleich werden laut Ford die Varianten mit Allradantrieb (Standard Range und Extended Range) aufgewertet. So das zählt das neue Technologie-Paket+ (unter anderem mit Soundsystem von B&O und sensorgesteuerter elektrischer Heckklappe) ab sofort zum Lieferumfang.c



Damit ist der Mach-E künftig in drei Varianten erhältlich:

• Mach-E - Heckantrieb und Standard Range-Batterie (198 kW/269 PS)

• Premium - Heckantrieb und Extended Range-Batterie (216 kW/294 PS), Allradantrieb und Standard Range-Batterie (198 kW/269 PS) sowie Allradantrieb und Extended Range-Batterie (258 kW/351 PS)

• GT - Allradantrieb und Extended Range-Batterie (358 kW/487 PS)



Wie gehabt ist der E-Mustang in vier Leistungsstufen (198 kW/269 PS bis 358 kW/487 PS), Heck- und Allradantrieb und mit zwei Akkugrößen zu haben. Auch bisher optionale Einzel-Zutaten zählen ab dem Modelljahr 2023 zum Serienumfang. "So zum Beispiel die 360-Grad-Kamera, elektrisch anklappbare Außenspiegel mit Pony-Projektion auf den Boden oder das Panoramadach für die Mustang Mach-E GT-Variante", heißt es aus Köln. Neu für die gesamte Baureihe sind auch die Außenfarben "Vapor Blue" und "Carbonized Grey".



Wichtig für den Hängerbetrieb: Nachdem die maximale Anhängelast für den Mach-E bereits im Mai mittels Software-Update angehoben wurde, wird sie nun für alle Varianten mit Extended Range-Batterie (außer GT) erneut nach oben korrigiert und steigt von 1.000 auf 1.500 Kilo. Außerdem ist für alle Mustang Mach-E-Versionen nun eine maximale Dachlast von 75 Kilo zulässig (mit Panoramadach: 65 Kilo). Und die Preise: Künftig geht es erst bei 62.900 Euro los, ein Aufschlag um rund 6.400 Euro.